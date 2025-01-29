По России летело более ста беспилотников: дроны якобы пытались атаковать АЭС

Беспилотники атаковали Нижегородскую, Смоленскую и Тверскую области, что повлекло попадания и пожары на территории важных объектов. Об этом сообщает издание ASTRA со ссылкой на местные паблики, очевидцев и официальные источники власти в РФ.

Последствия обстрела России

По предварительным данным, в Нижегородской области России под удар попал НПЗ Кстова, сообщают очевидцы. Там начался пожар. Сообщается, что обломки сбитого БПЛА упали на территорию предприятия Кстовской промзоны Нижегородской области, пожарные ликвидируют вспышку, сообщил губернатор Глеб Никитин. Потерпевших от падения обломков нет.

В Кстово расположен завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в России. Весной 2024 года оно подвергалось атакам беспилотников.

В Смоленской области атаку подверглась АЭС. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин. По его словам, беспилотники также атакуют гражданскую инфраструктуру, один дрон сбит.

"В разных районах Смоленской области гражданские объекты подверглись массированной атаке БПЛА. В настоящее время средствами ПВО и РЭБ Министерства обороны России ведется их уничтожение. По предварительной информации, один из беспилотников сбит при попытке нападения на объект ядерной энергетики", — заявил губернатор.

Под атакой беспилотников также находилась и Тверская область. Как сообщил губернатор Игорь Руденя, отражена атака уже 14 БПЛА над Торопецким округом региона. О пострадавших и повреждениях не сообщается.

Позже он сообщил, что над Торопецким округом Тверской области силы Минобороны РФ отразили атаку уже 29 беспилотников.

Всего якобы за ночь над РФ перехвачено и уничтожено 104 БПЛА, сообщают о "все сбито" в оккупационном Минобороны РФ.

"47 – над территорией Курской области, 27 – над территорией Брянской области, 11 – над территорией Смоленской области, 7 – над территорией Тверской области, 4 – над территорией Белгородской области, 3 – над территорией Нижегородской области, области, один – над территорией Ростовской области и один — над территорией Ленинградской области", — сообщает вражеское ведомство.

Губернатор Ленинградской области добавил, что беспилотник был сбит над Ладожским озером, недалеко от берега во Всеволожском районе, силами ПВО якобы уничтожены БПЛА. Пострадавших нет.

Губернатор Белгородской области сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника атаковали многоквартирный дом в городе Грайворон. Ранен один мирный житель, в 2 квартирах выбиты окна, осколками секли 4 автомобиля.