По примеру Сырского: Стало известно, какую офензиву может готовить Россия

Если главнокомандующий Александр Сырский, несмотря на сложность ситуации на фронте и истощенность, смог реализовать курскую офензиву, которая до сих пор оказывает влияние на всю линию боевого столкновения, то нет никакой причины, которая может мешать РФ начать балтийскую или польскую офензиву, накопив ресурсов в Беларуси.

Оккупанты

"Они идеологически воюют с НАТО. Идеологически НАТО зашло в Курщину. Статья 5 Североатлантического контракта? Сегодня это выглядит смешно", – подчеркнул он.

По его словам, когда Украина победит, европейским странам их оружие вряд ли понадобится. Впрочем, если Украина проиграет, то европейские страны их оружие не спасет, потому что только украинская армия может удерживать РФ.

"Сейчас почему-то один из частых вопросов, висящих в воздухе – кто из Европы будет воевать за Украину. А оно не верно в корне. Вопрос сейчас стоит – кто из Европейских стран будет воевать за себя? Потому что недавние опросы и исследования показали крайне х*ровую картину. Для Европы х*ровую. Повсюду кроме Польши, стран Балтии и традиционно Великобритании", — подчеркнул Доник.

По его словам, на материковой Европе совсем другие настроения. Особенно поражает количество людей, которые не будут воевать ни при каких обстоятельствах.

"Ни оккупация, ни "русский вторым государственным языком", ни дань которой их обложат, их не интересует. И это знают политики и лидеры стран ЕС. ВСУ сейчас единственная реальная сила здесь. Поэтому не ко времени впадать в отчаяние. Эмоции сейчас зло. Пусть появятся хоть какие-то подписи хоть под какими-нибудь бумагами", — отметил Доник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на Западе считают, что Украине придется съесть "дерьмовый сэндвич" и согласиться на все требования Трампа.



