По факту злоупотребления властью открыто производство по отношению министра обороны Умерова

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) зарегистрировало производство по факту злоупотребления властью министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Рустем Умеров. Фото из открытых источников

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

В НАБУ отметили, что производство зарегистрировали после заявления от поступившего 27 января Центра противодействия коррупции относительно возможных противоправных действий министра обороны Украины, в частности возможного совершения им уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением).

25 января стало известно, что ЦПК подал в НАБУ заявление на министра обороны Рустема Умерова на фоне инцидента с руководством Агентства оборонных закупок.

В ЦПК отметили, что устав АОЗ предусматривает создание Наблюдательного совета, а потому Минобороны не имеет полномочий на непродление договора с действующей руководительницей АОЗ. Кроме того, согласно Закону "Об управлении объектами государственной собственности", такая компетенция есть только у Наблюдательного совета.

Напомним, 27 января стало известно, что министр обороны Рустем Умеров инициировал служебное расследование в Агентстве оборонных закупок (АОЗ) — единственной структуре Минобороны, закупающей военную технику для ВСУ, и отстранил ее руководительницу Марину Безрукову. И.о. назначили действующего руководителя Государственного оператора тыла (ГОТ) Арсена Жумадилова. Накануне Умеров заявил, что заменит Безрукову, несмотря на решение наблюдательного совета АОЗ продлить контракт с ним еще на год, а также отзовет двух представителей государства из наблюдательного. Речь идет о директоре фонда "Вернись живым" Тарасе Чмуте и экс-заместителе министра обороны Юрии Джигире. После этого Джигирь заявил, что такое управление АОЗ в "ручном режиме" не отвечает обязательствам Украины перед партнерами.

Замену Безруковой Умеров аргументировал тем, что вместо своевременного обеспечения армии АОЗ под ее руководством занималась политическими играми, также были зафиксированы "ливни" контрактов и невыполнение КРИ. Сама Безрукова заявляет, что не получала замечаний по поводу своей работы.