Плюсы и минусы от разговора Путина с Трампом: какие первопричины войны хочет устранить РФ

Президент США Дональд Трамп позвонил по телефону российскому диктатору Владимиру Путину. Их разговор длился около двух часов. Какие плюсы и минусы для Украины из того, что известно сегодня? Что означает заявление Трампа о необходимости прямых переговоров Украины и РФ? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

Позиции США и России на войну официально остаются прежними

Политический эксперт Сергей Таран отмечает, что, если говорить о плюсах, то у США есть потенциальные инструменты влияния на Россию.

"Законопроект о вторичных санкциях, которые предусматривают, в частности, 500% пошлину на товары из стран, покупающих российскую нефть, газ и уран, и, в общем-то, цены на нефть в мире имеют значение. Если бы это не имело значения, Путин вряд ли бы играл с Трампом в этот переговорный спектакль", – отметил эксперт.

По его словам, еще одним плюсом является то, что США не отходят от дипломатических усилий по поводу российско-украинской войны. По крайней мере сейчас. Трамп еще верит, что он сможет как-нибудь поставить войну на паузу и войти в историю великим миротворцем. И не имеет значения так ли это, главное, что он пока в это верит.

Также Сергей Таран называет плюсом то, что нет никаких договоренностей между Россией и США, резко противоречащими позиции Киева.

"Честно говоря, мало верю, что такие договоренности будут возможны. Хуже всего, что может произойти со стороны США в контексте войны – полный выход США из переговорного процесса", – отметил эксперт.

Что касается минусов, то такими Сергей Таран называет, что прекращения режима огня пока не будет. Путин будет вести летнюю кампанию и во избежание санкций будет тянуть время. По крайней мере, пока.

Еще одним минусом для Украины эксперт называет то, что главный инструмент влияния на Россию – это экономические стимулы от Белого дома и обещания общих крупных доходов. Трамп это просто понимает лучше всего. Но этого, мягко говоря, недостаточно.

Также к минусам Сергей Таран относит то, что никакие временные рамки не были озвучены. Это означает, что нынешнее аморфное состояние американо-российских отношений – "ни санкций, ни дружбы" – может длиться долго.

"Из нейтрального: пока позиции США и России на войну официально остаются неизменными. Трамп – за тотальную заморозку всего как есть – линий разграничения, количества армии, законов и статуса Украины, словом, всего. Путин – за дальнейшее смещение нынешнего положения вещей в пользу России… Разговоры будут продолжаться", – отметил эксперт.

"Переговоры" будут продолжаться столько, сколько нужно россиянам

Политический эксперт Владимир Горбач отметил, что фраза Дональда Трампа о том, что РФ и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что еще важнее, о завершении войны похожа на какой-то запоздалый анонс. Ведь они уже начались 3 дня назад в Стамбуле.

"Это потому что Трамп "прогулял" Стамбул, потому что там не было Путина, который не приехал, потому что не было Трампа. Позорная ситуация, тем не менее, окончательно убеждает нас в том, что мы имеем дело с морально и интеллектуально слабой администрацией и президентом США в новейшей истории. И можно не сомневаться, что Кремль и Путин не уйдут соблазна этим воспользоваться. "Переговоры" будут продолжаться столько, сколько нужно россиянам во избежание новых американских санкций", – отметил эксперт.

По его словам, и Дональд Трамп, и Джей Ди Вэнс, предлагающие Путину торговать с США, еще даже не догадываются, что "первопричиной кризиса" в глазах Путина было поражение СССР в Холодной войне. А переиграть ее результаты в пользу РФ означает "устранить первопричины". И сегодня речь идет именно о реванше, а не о торговле.

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