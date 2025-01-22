Плохой сделки не будет: что заставит Трампа не пойти на уступки Путину

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом всколыхнуло не только Соединенные Штаты Америки, но и Европу. Западные политики ожидают, что новый президент США резко изменит правила игры и готовятся к этому. Одним из горячих вопросов, который планирует решить Трамп, остается война в Украине.

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Западные политики, как пишет издание Rolitico, хотят показать Трампу, что способны обеспечить помощь Украине.

По данным издания, европейские лидеры, включая нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера, также активно работают над поддержкой Украины. Они хотят показать, что готовы взять на себя обязательства и вести переговоры о будущих договоренностях с Трампом. Издание объясняет, что причин этого две – если им понадобится, и чтобы показать Трампу, что они надежные сотрудники, а не просто халявщики.

"Трамп — политик, ориентирующийся на интересы, а не на ценности", — сказал высокопоставленный западный чиновник. "Итак, вы должны апеллировать к его интересам. Не в его интересах выглядеть так, будто Путин победил или он заключил плохое соглашение”.

Кроме того, что это затронет гордость Трампа – всегда мощный мотиватор – получение явно плохого соглашения по Украине рискует вдохновить Китай, это еще одно, что президент ненавидит, добавил чиновник.

Напомним, что после инаугурации новый президент США Дональд Трамп шокировал мир некоторыми решениями. Прекращение оказания помощи на 90 дней взволновало украинцев.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко, як писал портал "Комментарии", рассказал, чем грозит прекращение США предоставления Украине военной помощи.