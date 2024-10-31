Плохой и еще хуже: стали известны сценарии завершения войны в Украине

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Ткачик Олеся
Существуют два возможных сценария для Украины – перемирие или затяжная война, отметил в интервью РБК-Украина политический обозреватель Виталий Портников. По его словам, нет признаков быстрого прекращения боевых действий или перемирия в ближайшие годы, впрочем, есть несколько сценариев развертывания дальнейших событий.
Зеленский и Путин
Один из возможных сценариев, говорит Портников, окончание войны в 2025 году.
По его словам, чем быстрее наступит такой сценарий, тем жестче будут условия со стороны Москвы, поскольку ее позиции усиливаются.
Второй вариант предполагает продолжительную борьбу до 2030 года. В этом случае, отмечает эксперт, Украина может сохранить контроль над собственными границами, однако со значительными потерями как демографическими, так и социальными. По оценкам, к этому времени население Украины может сократиться до 15 миллионов без перспектив возвращения многих эмигрантов.
Следовательно, подчеркивает он, есть два реальных пути развития ситуации. Короткая война, которая закончится на следующий год без гарантий безопасности. Или долгая война, которая приведет к большим демографическим потерям, подытожил он.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Киев и Вашингтон, якобы, готовят переговоры с РФ.
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