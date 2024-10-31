Плохой и еще хуже: стали известны сценарии завершения войны в Украине

Существуют два возможных сценария для Украины – перемирие или затяжная война, отметил в интервью РБК-Украина политический обозреватель Виталий Портников. По его словам, нет признаков быстрого прекращения боевых действий или перемирия в ближайшие годы, впрочем, есть несколько сценариев развертывания дальнейших событий.

Зеленский и Путин

Один из возможных сценариев, говорит Портников, окончание войны в 2025 году.

"Представим, что Трамп победил на выборах в США и что-то предложил Путину. К примеру, отмена санкций, возможность свободно торговать нефтью, уменьшение ценового порога. В лучшем варианте Россия сохраняет контроль над оккупированными территориями. В худшем – Украина выводит войска со всей территории Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей. Что получаем? Нейтральный статус, никакого НАТО, никаких реальных гарантий безопасности. Плюс, может быть, отмена законов о языке", — отметил Портников.

По его словам, чем быстрее наступит такой сценарий, тем жестче будут условия со стороны Москвы, поскольку ее позиции усиливаются.

Второй вариант предполагает продолжительную борьбу до 2030 года. В этом случае, отмечает эксперт, Украина может сохранить контроль над собственными границами, однако со значительными потерями как демографическими, так и социальными. По оценкам, к этому времени население Украины может сократиться до 15 миллионов без перспектив возвращения многих эмигрантов.

"Так вот, я еще в 2022 году говорил, что должны как можно быстрее получить приглашение в НАТО, получить реальные гарантии безопасности для подконтрольных, неоккупированных территорий. Меня обвиняли в том, что хочу отдать России территории. Я отвечал, что мы не можем отдать то, чем не владеем. Нам бы сохранить то, что мы имеем сегодня. Речь идет о сохранении людей. Мы должны четко осознать, что победой Украины в войне есть сохранение государства с наибольшим количеством населения", — заявил Портников.

Следовательно, подчеркивает он, есть два реальных пути развития ситуации. Короткая война, которая закончится на следующий год без гарантий безопасности. Или долгая война, которая приведет к большим демографическим потерям, подытожил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Киев и Вашингтон, якобы, готовят переговоры с РФ.



