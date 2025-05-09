Пленных россиян заставят платить налоги: детали нововведения

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о налогообложении доходов военнопленных россиян, сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Пленных будут облагать налогами. Фото из открытых источников

Кабмин одобрил проект закона, вносящего изменения в Налоговый кодекс Украины. Согласно изменениям, вознаграждение за труд военнопленных будет облагаться налогом отдельно.

Законопроектом предлагается определить военнопленных-нерезидентов как отдельную категорию физических лиц, имеющих на это право согласно Женевской конвенции об обращении с военнопленными (1949) и Дополнительным протоколом к Женевским конвенциям (1977).

Также предполагается, что учреждения, выплачивающие вознаграждение за труд военнопленным (лагеря, учреждения исполнения наказаний, следственные изоляторы), в налоговом отчете будут отражать общую сумму начисленных доходов и удержанного налога.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что место США как посредника в российско-украинской войне могут занять Турция или Китай, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. "Польша желает США успеха в посреднических усилиях между Россией и Украиной. Но если этот путь окажется неудачным, есть и другие кандидаты. Есть Турция, которая поддерживает каналы коммуникации. А потом, прежде всего, есть Китайская Народная Республика, которая как никто другой имеет средства заставить Путина сесть за стол переговоров", — заявил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что России не стоит рассчитывать на украинские территории, которые не захватила ее армия. "Россия не может ожидать, что ей просто отдадут территории, которые она даже еще не захватила. А именно это было одним из условий в их первоначальном плане мира", — рассказал Джей Ди Вэнс.