"Планы Зеленского потерпели неудачу": что вызвало истерику у российских пропагандистов

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Кречмаровская Наталия
Российская пропаганда не перестает распространять ложную информацию о президенте Украины Владимире Зеленском. Об очередной лжи рассказали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Там отметили, что информация — "Зеленский появился на саммите НАТО в костюме, надеясь привлечь внимание Трампа, но потерпел неудачу" — неправдива. Отмечается, что скриншот новости с таким заголовком вроде бы от Fox News распространяют роспропагандисты в Telegram.
В материалах Fox News действительно размещены фотографии президента Зеленского в костюме. Однако эти фото иллюстрируют новости о саммите НАТО. Никакого упоминания о попытке привлечь внимание Трампа там нет.
В Центре отметили, что на полях саммита президенты Украины и США встретились и обсудили поставки систем ПВО, совместное производство дронов и дальнейшую поддержку безопасности.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что во время саммита НАТО в Гааге президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что заинтересовало американского лидера.
По словам Ермака, Трампа заинтересовали достижения украинского оборонно-промышленного комплекса.