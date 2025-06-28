logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Планы Зеленского потерпели неудачу": что вызвало истерику у российских пропагандистов
commentss НОВОСТИ Все новости

"Планы Зеленского потерпели неудачу": что вызвало истерику у российских пропагандистов

Российские пропагандисты не удержали истерику: вспыхнули из-за НАТО

28 июня 2025, 18:32 comments1521
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Российская пропаганда не перестает распространять ложную информацию о президенте Украины Владимире Зеленском. Об очередной лжи рассказали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности

"Планы Зеленского потерпели неудачу": что вызвало истерику у российских пропагандистов

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Там отметили, что информация — "Зеленский появился на саммите НАТО в костюме, надеясь привлечь внимание Трампа, но потерпел неудачу" — неправдива. Отмечается, что скриншот новости с таким заголовком вроде бы от Fox News распространяют роспропагандисты в Telegram.

“На самом деле: такой новости на официальном сайте Fox News или в его соцсетях нет, как и ни в какой другой публикации авторитетных американских медиа, отмечают фактчекеры “Укринформ”, — говорится в сообщении.

В материалах Fox News действительно размещены фотографии президента Зеленского в костюме. Однако эти фото иллюстрируют новости о саммите НАТО. Никакого упоминания о попытке привлечь внимание Трампа там нет.

В Центре отметили, что на полях саммита президенты Украины и США встретились и обсудили поставки систем ПВО, совместное производство дронов и дальнейшую поддержку безопасности.

"Цель российского фейка — дискредитация президента Зеленского и умаление дипломатических успехов Украины", — пояснили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что во время саммита НАТО в Гааге президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что заинтересовало американского лидера.

По словам Ермака, Трампа заинтересовали достижения украинского оборонно-промышленного комплекса.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/spravdi/47612
Теги:

Новости

Все новости