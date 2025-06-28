"Планы Зеленского потерпели неудачу": что вызвало истерику у российских пропагандистов

Российская пропаганда не перестает распространять ложную информацию о президенте Украины Владимире Зеленском. Об очередной лжи рассказали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Там отметили, что информация — "Зеленский появился на саммите НАТО в костюме, надеясь привлечь внимание Трампа, но потерпел неудачу" — неправдива. Отмечается, что скриншот новости с таким заголовком вроде бы от Fox News распространяют роспропагандисты в Telegram.

“На самом деле: такой новости на официальном сайте Fox News или в его соцсетях нет, как и ни в какой другой публикации авторитетных американских медиа, отмечают фактчекеры “Укринформ”, — говорится в сообщении.

В материалах Fox News действительно размещены фотографии президента Зеленского в костюме. Однако эти фото иллюстрируют новости о саммите НАТО. Никакого упоминания о попытке привлечь внимание Трампа там нет.

В Центре отметили, что на полях саммита президенты Украины и США встретились и обсудили поставки систем ПВО, совместное производство дронов и дальнейшую поддержку безопасности.

"Цель российского фейка — дискредитация президента Зеленского и умаление дипломатических успехов Украины", — пояснили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что во время саммита НАТО в Гааге президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что заинтересовало американского лидера.

По словам Ермака, Трампа заинтересовали достижения украинского оборонно-промышленного комплекса.



