Время от времени возникают вопросы, уместно ли продолжать Курскую операцию, когда большие силы и ресурсы нужны на Востоке, где ежедневно влаги захватывают все больше украинской территории. Почему нельзя выводить ВСУ из Курщины? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Враг гарантированно попрется за нами

Военный эксперт, бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире канала "Киев24" рассказал, что в случае вывода наших войск из Курщины россияне, как и планировали ранее, начнут атаковать нашу Сумщину и Черниговщину.

"В свое время глава кремля Путин заявлял о необходимости создания так называемой санитарной зоны на территории украинской пограничной зоны. И это мы в прошлом году наблюдали с начала мая, когда были бои в районе Волчанска, в направлении Харькова. Такой же замысел был у россиян и что касается нашей Сумщины и Черниговщины. Об этом информировала наша разведка. делали невозможным такое развитие ситуации", — отметил Селезнев.

Военный эксперт сказал, что не сторонник того, что нужно сейчас вывести украинские войска с территории Курской области.

"Потому что враг гарантированно попрется за нами и будет атаковать территорию нашей Черниговщины и Сумщины соответственно", — считает Селезнев.

Эксперт напомнил, что ранее и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский описывал наши действия на территории Курской области как превентивную деятельность, направленную на то, чтобы не допустить прорыв российской армии на территорию Сумской и Черниговской областей.

По словам эксперта, на территории Курской области задействовано сейчас около 50 тыс российских и северокорейских военнослужащих.

В Курской области сосредоточено около 60 тысяч вражеских солдат

Военный аналитик Денис Попович в эфире канала "Киев24" заявил, что действительно есть риск, что российские оккупанты будут пытаться вытеснить Вооруженные силы Украины из Курской области РФ. После этого враг может начать наступление на Сумскую область.

"Перед наступлением на Сумскую область россиянам нужно вытеснить ВСУ из Курской области. Когда это произойдет – я сейчас не прогнозирую. На мой взгляд, по крайней мере, в феврале и дальше, вполне возможно, бои в Курской области будут продолжаться", — сказал эксперт.

По словам Дениса Поповича, в Курской области сосредоточено около 60 тысяч вражеских солдат. Он отметил, что такая группировка войск достаточно опасна.

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