Планы Путина опасны: названа неожиданная угроза военных учений в Беларуси

Совместные военные учения России и Беларуси под названием "Запад-2025" подходят к завершению, и Кремль, вероятно, уже определился, как дальше использовать сосредоточенную на белорусской территории военную группировку. Об этом пишет немецкое издание Bild, напоминая, что в предыдущие годы подобные маневры предшествовали крупномасштабным агрессивным действиям РФ — в частности, вторжению в Украину после завершения учений "Запад-2021".

Фото: из открытых источников

По оценкам Bild, в текущих учениях было задействовано около 30 тысяч российских военнослужащих. Европейские аналитики не исключают, что Москва снова может использовать эти силы для активизации боевых действий или новых наступательных действий.

Обозреватель Петер Тиде назвал три возможных сценария, которые, по его мнению, рассматривает Кремль:

1. Покинуть войска в Беларуси для создания постоянной угрозы НАТО и Украине.

2. Совершить новое вторжение в Украину с севера, открыв дополнительный фронт.

3. Использовать скопление войск как отвлекающий маневр, нанеся удар в другом направлении.

"Путин демонстрирует мышцы, а НАТО выглядит неготовым", — отмечает Тиде.

В качестве примера аналитик приводит ситуацию 10 сентября, когда российские дроны пересекли воздушное пространство Польши, и для их уничтожения были использованы сверхдорогие ракеты ПВО.

Другой аналитик Bild, Юлиан Репке, обращает внимание на то, что во время учений Запад-2025 отрабатываются операции по возможному захвату Сувалкского коридора — критического стратегического направления, соединяющего страны Балтии с остальной территории НАТО.

Параллельно, как сообщает Defence Blog, внутри самой России военные аналитики все чаще критикуют эти учения. Они называют маневры "отрывом от реальности" и обвиняют Минобороны РФ в том, что те игнорируют опыт войны в Украине и прибегают к "показательным" сценариям, далеким от реальных боевых условий.

