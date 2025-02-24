Планы окупантов захватить Покровск с треском провалились: что происходит

Россия вынуждена сокращать количество артиллерийских обстрелов на фронте из-за истощения своих ресурсов. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал военный эксперт Евгений Дикий.

Вооруженные силы Украины. Фото: 24 Канал

"В 2022 году россияне могли выпускать до 60 тысяч снарядов ежедневно. Сейчас, даже при поддержке Северной Кореи, им не хватает ресурсов. Если раньше они имели преимущество в артиллерии в 20 раз, то теперь это соотношение составляет примерно 5 к 1. Несмотря на это, мы чувствуем себя уверенно при такой разнице".

Он пояснил, что точность украинской артиллерии в пять раз выше российской, что позволило Украине достичь паритета в поражении целей, даже несмотря на количественное преимущество РФ.

"Интересная деталь: в целом по фронту соотношение составляет 1 к 5, но под Покровском — 1 к 1,6. Это означает, что мы перебросили больше ресурсов на это направление и достигли такого результата. Кроме того, благодаря точности нашей артиллерии, мы имеем преимущество в поражении целей", — добавил Дикий.

Эксперт также отметил, что под Покровск было направлено больше ресурсов, и Силам обороны удалось наладить эффективное управление, позволяющее удерживать город.

"Концентрация ресурсов и настройки управления позволяют утверждать, что вопрос взятия Покровска россиянами решен – они его не захватили. Но смогут ли они еще долго попытаться прорвать оборону – это вопрос, на который я пока не могу дать четкого ответа", – подытожил Дикий.

На фронте ситуация остается напряженной. Как сообщает CNN, с начала полномасштабного вторжения Украина потеряла около 11% своей территории. Если учесть территории, захваченные Россией с 2014 года, то это уже 18% украинских земель. В Генштабе добавляют, что в преддверии третьей годовщины вторжения россияне увеличили давление на Курщине. 23 февраля они совершили 19 штурмов позиций украинских сил и сбросили 23 КАБ.

Как уже писали "Комментарии", силы Обороны Украины восстановили положение в Лисовке. Враг оккупировал Свердликово, а также продвинулся у Дачного, Зеленого Поля и Бурлацкого.