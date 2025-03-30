Так называемые "герои" — российские военные, использовавшие часть газовой трубы для выполнения боевой задачи, получили немало проблем. В целом эта пропагандистская спецоперация "Поток" в Курской области стала для россиян полной "трубой". В Центре стратегических коммуникаций и безопасности объяснили, почему громкая пропагандистская операция Кремля провалилась.

Фото портал "Комментарии"

Отмечается, что в Екатеринбурге возле Храма в крови установили копию газовой трубы из Суджи. Она стала главным экспонатом выставки, посвященной операции "Поток".

“В пропагандистском смысле с этой операцией у Кремля произошла полная “труба”, — отметили Центр.

Среди возникших проблем специалисты отметили, что врачи не понимают, как лечить тех, кто несколько дней дышал солями тяжелых металлов, остаточными газами и сажей.

“Снимки легких здорового человека и российских солдат, погулявших по трубе, сейчас публикуют военкоры и пытаются придать этому ореол героизма, — говорится в сообщении.

Также жертвами пропагандистской спецоперации "Поток" стали и "военкоры". К примеру, известный курской z-блогер Алехин, который еще 28 февраля сообщил, что вступил в "Ахмат" и уверял, что это "лучшая работа в мире".

“МО РФ расторгло контракт с Алехиным после интервью, в котором он рассказал, что "организовал вход в трубу, снабжение, логистику и даже подменял командира, когда тот отдыхал". После этого "самый почтенный генерал" Алаудинов заявил, что Алехин не был уполномочен давать интервью и отдельно подчеркнул, что "не отбирал его в "Ахмат", — сообщили в Центре.

Напомним, что в Москве, как писал портал "Комментарии", взорвался лимузин, вероятно, из автопарка Путина.



