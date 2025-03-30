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Кречмаровская Наталия
Так называемые "герои" — российские военные, использовавшие часть газовой трубы для выполнения боевой задачи, получили немало проблем. В целом эта пропагандистская спецоперация "Поток" в Курской области стала для россиян полной "трубой". В Центре стратегических коммуникаций и безопасности объяснили, почему громкая пропагандистская операция Кремля провалилась.
Фото портал "Комментарии"
Отмечается, что в Екатеринбурге возле Храма в крови установили копию газовой трубы из Суджи. Она стала главным экспонатом выставки, посвященной операции "Поток".
Среди возникших проблем специалисты отметили, что врачи не понимают, как лечить тех, кто несколько дней дышал солями тяжелых металлов, остаточными газами и сажей.
Также жертвами пропагандистской спецоперации "Поток" стали и "военкоры". К примеру, известный курской z-блогер Алехин, который еще 28 февраля сообщил, что вступил в "Ахмат" и уверял, что это "лучшая работа в мире".
Напомним, что в Москве, как писал портал "Комментарии", взорвался лимузин, вероятно, из автопарка Путина.
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