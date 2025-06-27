Российские власти, из-за больших потерь в войне против Украины, пытаются найти больше наемников. Теперь не только Министерство обороны России занимается набором желающих, но и привлекают другие министерства к агитации.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что Минкультуры РФ Забайкальского края издало распоряжение, согласно которому работники театров, музеев и библиотек региона обязаны искать потенциальных "контрактников".

По данным Центра, работники не получают дополнительных выплат за выполнение новых поручений. При этом их обязали ежедневно отчитываться о результатах, а за невыполнение им угрожают санкциями.

В Центре объяснили, что русская армия несет большие потери в войне против Украины. При этом ресурс добровольцев, готовых воевать даже за большие деньги, истощается. Чтобы пополнять личный состав, Кремль вынужден привлекать к поиску “контрактников” даже такие непрофильные структуры, как минкульт.

"Забайкальский край неоднократно входил в десятку беднейших регионов РФ. В то же время в прошлом году он стал лидером по выплате на памятники погибшим "свошникам". Впрочем, заботясь публично о проблемах демографии, на практике власти РФ готовы и дальше уничтожать собственное население в захватнической войне", — пояснили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что оккупированный Луганск, вместо обещанного россиянами процветания, получает лишь полный упадок. Не помогают даже обращения к российскому лидеру Владимиру Путину — Россия не пытается решить проблемы жителей города.



