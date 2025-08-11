Планы Кремля по новому наступлению в Украине завершились провалом: что произошло

Украинские дальнобойные удары по железнодорожной инфраструктуре России серьезно усложняют планы Кремля по новому наступлению, которое могут начать уже в ближайшие дни. Об этом в эфире Радио НВ заявил военный эксперт Михаил Жирохов. По его словам, удары по железнодорожным узлам и тяговым подстанциям обладают мощным эффектом и не только тормозят военную логистику, но и создают проблемы для гражданского транспорта.

Фото: из открытых источников

"Совершенно точно, что это наиболее эффективно срывает подготовку россиян к предстоящему наступлению, которое, очевидно, они планируют, если не под встречу Трампа, то в ближайшие дни точно", — отметил Жирохов.

Он добавил, что украинские дроны DeepStrike могут эффективно поражать объекты на большой глубине российской территории, поскольку в некоторых районах украинской стороне удалось пробить систему ПВО. Удары наносятся целенаправленно – по ключевым железнодорожным узлам и подстанциям, которые критически важны для перевозки техники, оружия и личного состава.

"Чтобы полностью возобновить работу этих объектов нужны не дни, а недели. И это однозначно влияет на темпы подготовки наступательных действий", — добавил эксперт.

Российская армия, как отмечает Жирохов, является главным пользователем железнодорожной инфраструктуры: именно через нее осуществляется опрокидывание техники, живой силы, боеприпасов и провизии. Поэтому русские войска традиционно концентрируются вблизи железнодорожных узлов.

Ожидается, что предстоящее наступление Россия может приурочить к саммиту Путина и Трампа, который запланирован на 15 августа в Аляске, чтобы усилить свои позиции перед переговорами.

Как уже писали "Комментарии", европейские лидеры обеспокоены тем, что во время встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным российский диктатор получит все, что стремится к Украине, тогда как Европа останется в стороне от процесса.