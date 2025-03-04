"Плана Б" в Украины нет: в Кабмине объяснили, что будет без помощи США и ЕС

Соединенные Штаты Америки приостановили помощь Украине. Об этом писали западные СМИ. При этом информация отличается – какую именно помощь Америка больше не будет оказывать или временно не будет оказывать. В этой ситуации чрезвычайно важный вопрос — готова ли Украина противостоять России без помощи США и ЕС.

Фото портал "Комментарии"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции рассказал, готова ли страна бороться без помощи партнеров. По словам главы Кабмина, он не рассматривает "план Б". По его словам, у Украины единственный план – "план А" – это победа.

"Мы либо будем преодолевать вызовы, защищать свое государство, сражаться с врагом и победим, либо "план Б" будем писать уже не мы. То есть я "план Б" не рассматриваю. У нас "план А" – это наша победа", – подчеркнул премьер-министр Украины.

Так Денис Шмыгаль ответил на вопрос о том, есть ли у Украины план, где брать средства, если они не будут поступать ни из ЕС, ни из США.

Напомним, что резидент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, как писал портал "Комментарии", продолжает следить за заявлениями президента Украины Владимира Зеленского и критиковать его позицию. После визита Зеленского в США и спора, который произошел в Белом доме, Трамп отметил, что президент Украины не готов к миру.

В своей социальной сети Truth Social Дональд Трамп прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что до конца войны с Россией "очень далеко". Трамп отметил, что это самое плохое заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка долго этого терпеть не будет. Президент США в очередной раз подчеркнул, что Зеленский не хочет мира.



