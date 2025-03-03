План завершения войны Трампа: будет ли отставка Зеленского ключевым требованием

В пятницу, 28 февраля, в Белом доме во время визита президента Украины Владимира Зеленского между ним и президентом США произошла ссора. После событий в Овальном кабинете стали распространяться разнообразные слухи о намерениях Трампа отстранить Зеленского от власти. Раздавались даже призывы к Зеленскому самостоятельно уйти в отставку.

Фото портал "Комментарии"

Министр торговли США Говард Лютник объяснил, что Дональд Трамп не хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский уходил в отставку после их ссоры в Белом доме, пишет издание "РБК-Украина" со ссылкой на CNN.

Корреспондент американского канала Памела Браун спросила у Лютника, хочет ли Трамп, чтобы Зеленский ушел в отставку.

"Нет, он не вмешивается в украинскую политику. Он хочет быть миротворцем", — заверил ответный министр торговли США.

Также Лютник добавил, что Трамп "обдумает, что делать и как реагировать" в контексте дальнейших шагов и возможного прекращения помощи Украине.

"Он собирается выяснить, какие инструменты он может использовать в отношении России и какие инструменты он может использовать в Украине, чтобы заставить их сесть за стол переговоров", — рассказал Лютник.

Напомним, что Дональд Трамп, как писал портал "Комментарии", продолжает следить за заявлениями президента Украины Владимира Зеленского и критиковать его позицию. После визита Зеленского в США и спора, который произошел в Белом доме, Трамп отметил, что президент Украины не готов к миру.

В своей социальной сети Truth Social Дональд Трамп прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что до конца войны с Россией "очень далеко".



