План Трампа вгоняет в пессимизм: Украину призвали немедленно действовать

В обществе активно обсуждают вероятные намерения Дональда Трампа относительно войны в Украине, однако все соображения базируются только на предположениях, заявил в интервью "Радио Свобода" бывший посол Украины в США Олег Шамшур .

Дональд Трамп

По его словам, Трамп еще формирует свой план завершения войны, но уже известные детали не придают оптимизма.

"Мы можем только догадываться и делать предположения, какими будут основные элементы этого плана… Честно говоря, то, что мы знаем, абсолютно не добавляет не только оптимизма, а вгоняет в такой глубокий пессимизм", — сказал Шамшур.

Дипломат подчеркнул, что Украина могла бы завершить войну еще в 2022 году, однако это были условия капитуляции. Важно не просто завершить войну, а сделать это на приемлемых для Украины условиях даже если они не будут идеальными.

Шамшур также отметил, что по высказываниям членов внешнеполитической команды Трампа понятно: интересы Украины не являются его приоритетом. Дипломат убежден, что Трампа беспокоят, прежде всего, собственные интересы – как внутриполитические, так и внешнеполитические, в том числе противостояние с Китаем.

Именно поэтому, по мнению Шамшура, завершение войны на выгодных для Украины условиях возможно только при остановке агрессии России.

"Главная задача состоит даже не в уяснении элементов плана Трампа или возможных сроков начала переговоров. Главный вопрос – это остановить Путина. Ну, отбросить – в идеальном варианте. Тогда можно говорить о разных вариантах, разных позициях. Если этого не случится, любые переговоры пройдут под диктовку со стороны российской стороны", — подчеркнул экс-посол.

Поэтому Шамшур призвал Украину и ее партнеров сосредоточить усилия на остановке продвижения российских войск, что является ключевым условием для дальнейших переговоров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин лично отверг идею Трампа по установлению мира в Украине.



