План Трампа вгоняет в пессимизм: Украину призвали немедленно действовать

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Ткачик Олеся
В обществе активно обсуждают вероятные намерения Дональда Трампа относительно войны в Украине, однако все соображения базируются только на предположениях, заявил в интервью "Радио Свобода" бывший посол Украины в США Олег Шамшур .
Дональд Трамп
По его словам, Трамп еще формирует свой план завершения войны, но уже известные детали не придают оптимизма.
Дипломат подчеркнул, что Украина могла бы завершить войну еще в 2022 году, однако это были условия капитуляции. Важно не просто завершить войну, а сделать это на приемлемых для Украины условиях даже если они не будут идеальными.
Шамшур также отметил, что по высказываниям членов внешнеполитической команды Трампа понятно: интересы Украины не являются его приоритетом. Дипломат убежден, что Трампа беспокоят, прежде всего, собственные интересы – как внутриполитические, так и внешнеполитические, в том числе противостояние с Китаем.
Именно поэтому, по мнению Шамшура, завершение войны на выгодных для Украины условиях возможно только при остановке агрессии России.
Поэтому Шамшур призвал Украину и ее партнеров сосредоточить усилия на остановке продвижения российских войск, что является ключевым условием для дальнейших переговоров.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин лично отверг идею Трампа по установлению мира в Украине.
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