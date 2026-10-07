План тотального уничтожения Украины уже на столе: эксперт предупредил о страшных последствиях



















Разговоры о возможном мире с Россией не следует автоматически воспринимать как путь к завершению войны. По мнению политолога Михаила Самуся, за подобными заявлениями может стоять более опасный сценарий — постепенное принуждение Украины к капитуляции.

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Эксперт отметил, что российские удары по тылу, энергетике и гражданской инфраструктуре могут быть частью более широкой стратегии давления на украинское общество. По его словам, Кремль стремится создать ощущение, что дальнейшее сопротивление вроде бы не имеет смысла.

"Я считаю, что это абсолютно не конспирология, это та реальность, в которой мы живем. Россия сотнями лет хотела бы иметь Украину оккупированной, подчиненной, возможно просто уничтоженной на украинской территории", — заявил Самусь.

Политолог подчеркнул, что прекращение боевых действий само по себе еще не означает мир. Если договоренности будут предусматривать отказ Украины от территорий, суверенитета или права самостоятельно определять собственное будущее, последствия могут быть значительно серьезнее обычного перемирия.

"В результате у нас будет не мир, а просто уничтожение украинцев. То есть представим себе, что мы соглашаемся на капитуляцию", — сказал он.

По словам Самуся, опасность состоит и в постепенном расширении российских требований. Он считает, что после первых уступок Москва может потребовать все большего, вплоть до фактического стирания украинской идентичности.

"Поэтому, когда нам внешние силы говорят о каком-то мире, мы понимаем, что это капитуляция", — подытожил политолог.

Портал "Комментарии" уже писал , что в октябре российские кафиры могут сделать энергетическую инфраструктуру Украины одной из главных целей своих атак. Причиной этого является начало отопительного сезона, когда стабильная работа энергосистемы приобретает особое значение.