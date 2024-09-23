План победы Зеленского: верят ли украинцы в его реальность

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал план победы, который будет представлен в США Джо Байдену, а затем и другим мировым лидерам. План победы в войне состоит из четырех основных пунктов: безопасность Украины, Курская операция, поставки вооружения и экономика. Еще один дополнительный пятый пункт будет играть роль по окончании войны в Украине. Компания Active Group провела исследования и спросила украинцев, как они относятся к плану победы от Зеленского.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса Active Group, 4,6% украинцев считают, что план победы Зеленского полностью реален. Еще 21,5% указали, что считают его в большей степени реальным. Те, кто считает план победы полностью нереальным – 13,3%. 27,8% сочли его в большей степени нереальным. 32,9% затруднились ответить на вопрос.

Также Active Group спросили респондентов, как они оценивают усилия украинских властей по приближению победы. 7,5% опрошенных указывают, что украинские власти делают все возможное для победы. 2,9% отметили, что полностью справляется, а 31,2% выбрали вариант — справляются в большей степени.

18,1% респондентов считают, что украинские власти полностью не справляются с приближением победы, а еще 30,2% — в большей степени не справляются. 10,1% респондентов не ответили на вопрос.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы назвали минимальные условия, при которых Украина должна идти на мирные переговоры с Россией для окончания войны.

Также "Комментарии" писали, что издание The Times узнало о новых деталях плана победы Зеленского.