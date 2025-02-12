План "Б" Украины: на какой компромисс готов Зеленский для завершения войны

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем видении возможности территориальных уступок по завершению войны в Украине.

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В интервью The Economist он заявил, что территориальные уступки ради мира – "это слишком". Достаточно просто сесть с Путиным за стол переговоров. Издание напомнило, что в январе Марко Рубио, ныне госсекретарь, предположил, что и Россия, и Украина должны пойти на уступки ради мира.

По словам Зеленского, многие требуют от неагрессора. Президент отметил, что готовность сесть с "убийцей" (Путиным) является достаточным компромиссом. Зеленский подчеркнул, что Украина готова к переговорам, но только с гарантиями безопасности, которые могли бы удержать Россию от новой агрессии. История нарушенных сделок показала, что сами по себе переговоры и прекращение огня не сработают.

"Без гарантии безопасности это ноль… [Путин] не хочет мира", — подчеркнул Зеленский.

Президент рассказал, что у российских войск нет значительного продвижения на фронте, а потому Кремль вынужден искать поддержки в КНДР. По его словам, армия РФ не сильна, ее численность просто "очень и очень большая".

Также Зеленский оценил шансы Украины на вступление в НАТО, признав, что сейчас они выглядят маловероятными. Президент считает, что Трамп может предоставить Украине гарантии безопасности, а ЕС – финансовую поддержку. Но что если ни один из этих вариантов не сработает? "Это и есть план Б", — ответил гарант.

Зеленский отметил, если двери НАТО останутся закрытыми, Украина должна "строить собственно НАТО", то есть усиливать собственную армию, чтобы "быть на одном уровне с российской армией".

Напомним, что администрация президента США Дональда Трампа, как писал портал "Комментарии", потребует от президента Украины Владимира Зеленского "гарантий" по использованию средств США для Украины.