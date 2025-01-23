Писториус выразил сомнения об эффективности скорого завершения войны в Украине



Президент США Дональд Трамп стремится к быстрому завершению войны между Россией и Украиной. Однако важно не только прекратить боевые действия, но и обеспечить продолжительный мир, включая надлежащие гарантии безопасности для Украины со стороны других государств. Такое мнение высказал министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает DW.

Борис Писториус. Фото: 24 Канал

Он отметил, что первым шагом должно быть прекращение огня, а уже потом необходимо работать над созданием устойчивого мира, что предусматривает гарантию безопасности для Украины от всех других стран.

"Независимо от того, как выглядит план Дональда Трампа или новой администрации, мы должны нести ответственность за дальнейшие шаги", — заявил Писториус.

По его словам, если не будут приняты необходимые меры, риск нового нападения России в течение нескольких лет остается очень высоким, и именно с этой проблемой Европа столкнется в ближайшем будущем.

Министр обороны Германии также отметил, что ему не нравится идея публичных дискуссий по поводу стратегии переговоров о прекращении огня или других вопросов, связанных с этим.

"Это не должно быть публичной темой, ведь иначе я мог бы просто отправить электронное письмо Владимиру Путину и сообщить его о наших планах", — сказал он.

Напомним, вчера газета The Wall Street Journal сообщила, что Дональд Трамп дал указание своему спецпредставителю по Украине и России Киту Келлогу завершить войну в Украине за сто дней. В то же время CNN писало, что Трамп планирует организовать телефонный разговор с Путиным, подготовка к которому уже идет. Ранее он призвал президента России прекратить войну против Украины, угрожая санкциями и пошлинами.

Портал "Комментарии" писал, что ультиматум президента США Дональда Трампа кремлевскому диктатору Владимиру Путину – это не просто слова, и чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на экономику и реальные желания Трампа и его доноров, считает эксперт по международным вопросам Александр Краев.