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Пик разлива Каховского водохранилища прошел - Укргидроэнерго

Пик разлива Каховского водохранилища прошел, стабилизация уровня воды будет происходить в течение следующих четырех дней, говорят в Укргидроэнерго

сегодня, 16:31
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Автор:

Константин Куликов

Пик разлива Каховского водохранилища после разрушения гидроэлектростанции накануне прошел, стабилизация уровня воды будет происходить в течение следующих четырех дней. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

Пик разлива Каховского водохранилища прошел - Укргидроэнерго

Последствия подрыва ГЭС, 6 июня

В то же время, он подчеркнул, что масштабы катастрофы остаются чрезвычайными.


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"Мы еще не знаем весь характер разрушений. Разрушены станция, автодорожный и железнодорожный переезд. Это сложный гидроузел, который нужно отстроить как можно быстрее после деоккупации. И мы уже сегодня прорабатываем варианты строительства станции", — отметил Сирота, передает DW.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" разрабатывает сценарии дальнейшей сбалансированной работы энергосистемы с учетом последствий разрушения Каховской ГЭС. В частности, изменили режим работы гидроэлектростанций, "чтобы уменьшить объем поступающей воды в Каховское водохранилище, чтобы уменьшить затопление".

По состоянию на утро в результате разлива Каховского водохранилища на правобережной Херсонщине затопило 1852 дома, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. Он отметил, что ночью чрезвычайных событий не было. По его словам, ночью началось подтопление Белозерской общины, "до которой вода вчера еще не добралась". За помощью обратились 13 человек, среди которых пятеро жителей оккупированного РФ левобережья Херсонской области. По состоянию на 13.00, по словам Прокудина, эвакуировали 1700 человек.

Тем временем, польские фермеры заблокировали проезд грузовиков из Украины.

Эксперты из США назвали основную версию разрушения Каховской ГЭС.

А американский ведущий обозвал Зеленского: намекнул на его еврейские корни.



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