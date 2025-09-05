Пессимизм в Белом доме: Трамп не видит мира в Украине

Президент США Дональд Трамп все пессимистичнее оценивает возможность в ближайшее время договориться о завершении войны России против Украины. Несмотря на громкие заявления во время избирательной кампании 2024 года, что он остановит войну "за 24 часа", сейчас он признает, что ситуация оказалась намного сложнее.

Дональд Трамп

В августе Трамп пытался организовать мирный прорыв: сначала летал в Аляску на встречу с Владимиром Путиным, затем провел переговоры в Белом доме с Зеленским и европейскими лидерами. Тогда он даже объявил, что Путин и Зеленский скоро встретятся впервые с начала полномасштабной войны. Но встреча так и не состоялась.

Теперь ситуация зашла в тупик. Путин заявляет, что готов завершить войну только силой, если Украина не выполнит его требования и настаивает на встрече только в Москве. Зеленский, в свою очередь, готов говорить в Швейцарии, Турции или странах Персидского залива, но не на территории России.

Тем временем боевые действия продолжаются. На прошлой неделе Россия нанесла массированный удар по Киеву, погибли по меньшей мере 15 человек, среди них четверо детей. Общие потери обеих сторон с февраля 2022 года уже составили примерно 1,5 миллиона.

Европейские союзники разочарованы тем, что администрация Трампа не вводит новых серьезных санкций против России. В Украине отмечают: давление на Путина должно быть максимально жестким, иначе оно будет продолжать войну.

Сложность состоит в том, что Трамп не хочет окончательно портить отношения с Путиным, считая это выгодным для США. Его команда считает, что именно личные контакты могут дать Трампу шанс оставаться "честным посредником", ведь у него есть рычаги влияния и на Москву, и на Киев. Но каждый новый шаг с санкциями может подорвать его роль посредника.

Между тем, на международной арене появляются дополнительные риски. Индия, ранее считавшаяся стратегическим партнером США в сдерживании России и Китая, все больше сближается с ними. На этом фоне позиции Трампа как миротворца выглядят все более шаткими.

