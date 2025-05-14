Состав российской делегации, которая поедет в Стамбул, будет озвучен, когда придет соответствующее указание российского диктатора Путина, заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, передает пропагандистское издание РИА новости.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

При этом он подчеркнул, что все сказанное Путиным в ночь с 10 на 11 мая сохраняет актуальность, то есть представители России будут ждать украинскую сторону в четверг, 15 мая.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что диктатор России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" обсудил с бизнесменами ситуацию в экономике, условия для возвращения иностранных компаний на российский рынок и безуспешные попытки "недоброжелателей" навредить стране-агрессору. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на прокремлевское издание РИА Новости.

Путин рассказал, что на него выходят с просьбами о возвращении крупного иностранного бизнеса в Россию, но извинений будет недостаточно. Он заявил, что на возможный возврат зарубежных компаний необходимо смотреть с прагматичной точки зрения:

"Нужно посмотреть, кто как вел себя. Кто-то нахамил, обижал нас — пусть сидит где-то, Бог с ними, кто там ВСУ деньги перечислял. Нужно, чтобы они извинились – нет, нет. Вот этого точно недостаточно. Они сейчас приносят извинения <...> Если им нужно вернуться на наш рынок, что угодно, придут и поцелуют тебя в уста. Этого недостаточно".