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Песков: РФ оставляет за собой право не соблюдать мораторий на обстрел энергетики

РФ оставляет за собой право не выполнять постоянно нарушаемый Киевом мораторий на обстрел энергетики, заявил Песков

сегодня, 14:06
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Недилько Ксения

Кремлевский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не обсуждали во время телефонных разговоров идею введения в Украине внешнего управления. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Песков: РФ оставляет за собой право не соблюдать мораторий на обстрел энергетики

Дмитрий Песков

При этом он подчеркнул, что Россия констатирует отсутствие контроля над вооруженными силами со стороны руководства Украины.

Песков добавил, что Украина присоединилась к мораторию на удары по энергообъектам и дала команду военным, которая, очевидно, не выполняется.

И отметил, что Россия оставляет за собой право – в случае несоблюдения Киевом этого моратория – тоже его не соблюдать.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Россия нарушает режим прекращения огня, не соблюдая его ни дня. Враг обстрелял объекты Группы Нафтогаз. Это уже восемнадцатая комбинированная атака на инфраструктуру Группы с начала полномасштабной войны и восьмая с начала этого года. Об этом заявили в компании сегодня, передает портал "Комментарии".

Важно, что пострадавших нет. При этом повреждены газодобывающие мощности.

"Очередной обстрел – это не просто атака на нашу инфраструктуру, а попытка взорвать энергетическую стабильность страны. Наши специалисты уже работают над ликвидацией последствий и оценкой повреждений. Восстановление начнется немедленно, чтобы гарантировать бесперебойное газоснабжение. Спасибо команде Нафтогаза и всем энергетикам, которые ежедневно доказывают, что украинская энергосистема способна выстоять, несмотря на любые вызовы", – отметил глава Группы Нафтогаз Роман Чумак.                                                                                    



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