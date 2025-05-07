Песков предложил позвонить по телефону в Киев и сообщил, чем оправдана «СВО»

Главный приспешник кремлевского диктатора Путина Дмитрий Песков предложил журналистам позвонить в Киев после атаки БПЛА на Москву. Об этом пишет пропагандистское издание РИА Новости.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков предложил спросить у Киева и зачем Украина пытается атаковать территории РФ, когда в Москву начинают прибывать иностранные лидеры.

"Позвоните по телефону в Киев, пожалуйста, спросите", — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Также он заявил, что "атаки ВСУ на мирные объекты оправдывают продолжение СВО".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 9 мая президент Сербии Александар Вучич вылетел в Москву, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю Дня победы. Однако вместо полета в Россию самолет сербского лидера совершил экстренную посадку в Баку. Причиной этого стала опасность работы российского ПВО.

Как сообщают сербские СМИ, из-за опасности воздушного пространства РФ самолет Вучича не долетел до России.

"Самолет президента Сербии не мог продолжить полет в направлении российской территории из-за рисков для безопасности, в частности из-за влияния систем противовоздушной обороны и возможности перехвата самолета в зоне конфликта", — пишет издание Dnevnik.

Там отметили, что из-за "военных операций, которые продолжаются в Восточной Европе", было принято, что вместо Москвы сербскую делегацию во главе с Вучичем отправили в столицу Азербайджана Баку. Через некоторое время самолет президента Сербии возобновил движение в Москву.

Позже РосСМИ сообщили, что Вучич все же прибыл в Москву. Также сегодня в столицу страны-агрессора прибыл и глава КНР Си Цзиньпин.