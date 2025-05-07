logo

BTC/USD

96967.27

ETH/USD

1844.16

LTC/USD

92.47

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

47.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Песков: инициатива Путина о прекращении огня остается в силе
commentss НОВОСТИ Все новости

Песков: инициатива Путина о прекращении огня остается в силе

Песков: Прекращение огня в День Победы остается в силе, других распоряжений не было

сегодня, 12:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Инициатива диктатора России Владимира Путина о прекращении огня в честь юбилея Победы остается в силе, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает о кремлевском издании РИА Новости.

Песков: инициатива Путина о прекращении огня остается в силе

Дмитрий Песков

"Да, эта инициатива российской стороны, президента Путина, она остается в силе", — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Россия по решению диктатора РФ объявила перемирие в дни 80-летия Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. В этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.

Напомним, что ранее в СМИ, в том числе и российских, раздавались якобы угрозы об ударе по Киеву "Орешником". В Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности отмечают, что это фейк.

На самом деле угрозы атаковать Украину баллистической ракетой "орешник" – старая информационная кампания Кремля. Враг использует его, чтобы запугать украинцев и заставить Украину играть по своим правилам.

Еще несколько месяцев назад россияне часто манипулировали темой "орешника". Они уже врали о:

• удар "орешником" по Ровенской АЭС;

• удар "орешником" по Киеву;

• список жирных целей в Украине;

• усовершенствование ядерной доктрины России.

Еще в январе 2025 года заместитель руководителя Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Николай Балабан отметил: "Слово "орешник" будет раздаваться, пока мы будем на него реагировать. Российская пропагандистская система очень активно и внимательно следит за цифрами, сколько людей посмотрело ту или иную информацию".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости