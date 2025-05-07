Песков: инициатива Путина о прекращении огня остается в силе

Инициатива диктатора России Владимира Путина о прекращении огня в честь юбилея Победы остается в силе, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает о кремлевском издании РИА Новости.

Дмитрий Песков

"Да, эта инициатива российской стороны, президента Путина, она остается в силе", — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Россия по решению диктатора РФ объявила перемирие в дни 80-летия Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. В этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.

Напомним, что ранее в СМИ, в том числе и российских, раздавались якобы угрозы об ударе по Киеву "Орешником". В Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности отмечают, что это фейк.

На самом деле угрозы атаковать Украину баллистической ракетой "орешник" – старая информационная кампания Кремля. Враг использует его, чтобы запугать украинцев и заставить Украину играть по своим правилам.

Еще несколько месяцев назад россияне часто манипулировали темой "орешника". Они уже врали о:

• удар "орешником" по Ровенской АЭС;

• удар "орешником" по Киеву;

• список жирных целей в Украине;

• усовершенствование ядерной доктрины России.

Еще в январе 2025 года заместитель руководителя Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Николай Балабан отметил: "Слово "орешник" будет раздаваться, пока мы будем на него реагировать. Российская пропагандистская система очень активно и внимательно следит за цифрами, сколько людей посмотрело ту или иную информацию".