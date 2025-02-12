Первый раунд переговоров о мире будет провален: стала известна причина

Президент США Дональд Трамп известен своей способностью заключать выгодные сделки как в бизнесе, так и в политике. У него есть инструменты для давления на Россию, однако Кремль может не согласиться на условия Запада, заявил в эфире Freedom политический эксперт Игорь Попов.

Переговоры Украины и РФ

По его словам, Трамп уже заявлял, что имеет жесткий план действий на случай, если его предложения не найдут поддержки в Москве. В частности, речь идет о стратегии резкого снижения мировых цен на нефть, которую по предварительным договоренностям может реализовать Саудовская Аравия.

Как подчеркнул эксперт, продажа сырой нефти и нефтепродуктов является ключевым источником экспортной прибыли для России. Если цены резко упадут, маржа прибыли существенно сократится, что окажет значительное негативное влияние на российскую экономику.

В то же время Попов отметил, что первый раунд переговоров может завершиться безрезультатно из-за нежелания Кремля уступать свои завышенные требования.

"После этого союзники Украины просто будут вынуждены предпринять какие-то шаги в сфере и экономики, и финансов, и в области военной поддержки Украины. Поэтому можно ожидать и голосование по ленд-лизу в таком случае, и предоставление Украине более дальнобойного вооружения. Разрешение на его применение и дополнительную авиацию для того, чтобы во второй раунд переговоров заходить с еще более сильной позицией”, — считает Попов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Россия не намерена прекращать войну или замораживать конфликт вдоль линии фронта. В Кремле убеждены, что ситуация на международной арене может измениться в их пользу, и Украина, наконец, ослабнет, отметил политолог Андрей Золотарев. При этом политолог обратил внимание, что американский президент Дональд Трамп, вероятно, сосредоточится на внутренней политике и будет реализовывать стратегию, напоминающую Доктрину Монро.





