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Первый план Путина потерпел крах: эксгенсек НАТО рассказал о российском плане Б на войну

Андерс Фог Расмуссен считает, что совместные усилия Запада могут помочь Украине выиграть в войне против России.

сегодня, 08:50
Автор:
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Slava Kot
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Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен прогнозирует, что война в Украине будет продолжаться по меньшей мере до конца 2024 года, а 2025 год станет решающим в войне. По его словам, главный план Путина провалился, поэтому в Кремле переходят к плану Б, который предусматривает заморозку войны в Украине.

Первый план Путина потерпел крах: эксгенсек НАТО рассказал о российском плане Б на войну

Бывший генсек НАТО Андерс Расмуссен. Фото из открытых источников

В интервью немецкому изданию N-TV бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен рассказал об изменении планов Путина по войну в Украине.

"Боюсь, война будет еще долго. План А Путина, который предполагал покорить всю Украину за несколько дней – провалился. Сейчас его план Б – это замороженный конфликт и оккупация Россией восточной Украины в надежде, что Запад ослабится и уступит", — заявил Расмуссен.

По словам Расмусенна решающим годом войны станет 2025 год. Экс-генсек НАТО указывает, что в случае, если Украина получит достаточно западного оружия, то может выиграть войну против России и освободить свои территории от оккупации.

"По моему мнению, следующий год будет решающим. Если мы дадим украинцам все, что им нужно, не только для того, чтобы выжить, но и для того, чтобы фактически выиграть войну, у них будут хорошие шансы оттолкнуть россиян", — сказал Расмуссен.

Расмусенн настаивает, что нужно решительное лидерство на Западе, которое сможет остановить Путина. Кроме того, это станет сигналом о последствиях для Китая, стремящегося захватить Тайвань.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин обратился за разрешением в Саудовскую Аравию, чтобы договориться об отправке оружия союзнику Ирана.

Также "Комментарии" писали о заявлении Зеленского, который назвал вынужденное сотрудничество Путина и Ким Чен Ына "вилкой в глазах Си Цзиньпина".



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Источник: https://www.n-tv.de/politik/Anders-Fogh-Rasmussen-im-Interview-mit-ntv-de-Zoegern-macht-Scholz-nicht-zum-Friedenskanzler-article25051982.html
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