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Первых лиц Украины могут ликвидировать: снято ли табу на уничтожение "руководящей верхушки"

Россия пыталась неоднократно ликвидировать руководство Украины

сегодня, 15:57
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Кречмаровская Наталия

На днях в Москве ликвидировали российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Он погиб из-за взрыва у подъезда, вместе с помощником. После этого в информационном пространстве начали распространять информацию о возможной ликвидации руководящей верхушки Украины.

Первых лиц Украины могут ликвидировать: снято ли табу на уничтожение "руководящей верхушки"

Фото портал "Комментарии"

“Убийство начальника РХБО Кириллова и его помощника ставит большую и жирную точку в дискуссиях на тему, с кем именно Россия имеет дело в рамках конфликта в Украине. Такую чушь распространяют пропагандистские псевдоСМИ”, — объяснили в Центре стратегических коммуникаций.

Отмечается, что угрозы о “ликвидации киевской верхушки” из полос прокремлевских медиа или путинских марионеток не являются чем-то новым – это один из пунктов российской методички. В Центре напомнили, что попытки России оставить Украину без руководства продолжаются с начала полномасштабного вторжения – в марте 2022 года боевики ППК "Вагнер" планировали покушение на первых лиц государства.

Также в апреле 2024 года россияне планировали ликвидацию президента Зеленского в Польше и даже запустили фейк, что это дело рук Запада.

В мае 2024 года СБУ раскрыла и предотвратила реализацию плана по ликвидации президента Украины и высшего руководства пятью агентами ФСБ, которым секретную информацию сливали двое полковников УГО.

"Поэтому заявления о снятии табу на ликвидацию представителей власти Украины с уничтожением Кириллова в Москве — это лишь очередной пункт в дестабилизационной кампании кремля и попытка запугать Украину и Запад", — пояснили в Центре.

Напомним, портал "Комментарии", писал, может ли Путин стать новой мишенью для ликвидации.




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Источник: https://spravdi.gov.ua/tabu-na-znyshhennya-kyyivskoyi-verhivky-znyato-cze-vorozhyj-vkyd/
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