Министерство обороны Молдовы разработало новый законопроект по защите воздушного пространства страны. Этот документ предоставит право сбивать вражеские беспилотники, самолеты и ракеты в случае агрессивных действий. Проект будет рассмотрен правительством 2 июля, сообщает NewsMaker.md.

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Закон должен заменить устаревшие нормы, не учитывающие современные вызовы безопасности. Согласно проекту, предполагается применение средств противовоздушной обороны против любых воздушных аппаратов — от дронов до ракет, которые нарушают границу и представляют реальную угрозу.

Использование силы возможно только после тщательной оценки ситуации, согласно международным нормам, при подтверждении опасности для гражданских или стратегических объектов.

Самолеты-перехватчики получат разрешение на поражение в случае, если воздушное судно совершает нападение, ведет агрессивные действия или игнорирует предупреждения и попытки остановить его.

В условиях военного или чрезвычайного положения правительство сможет запретить все гражданские и государственные авиарейсы.

Особое внимание проект уделяет беспилотным аппаратам. В зависимости от уровня угрозы дроны могут быть перехвачены, нейтрализованы или уничтожены с помощью радаров, радиоэлектронных средств и других систем.

Пограничная служба получит расширенные полномочия по самостоятельному реагированию на нарушение воздушного пространства дронами.

Например, Украина уже активно использует современные дроны-перехватчики для уничтожения российских беспилотников типа "Шахед" и имеет 6-8 различных разработок таких аппаратов.

Портал "Комментарии" уже писал, что в ближайшем будущем на Сумском направлении вряд ли произойдут существенные изменения, заявил военный аналитик и бывший представитель Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.