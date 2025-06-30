logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Первая страна-соседка Украины решилась сбивать ракеты и дроны РФ: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Первая страна-соседка Украины решилась сбивать ракеты и дроны РФ: детали

Правительство Молдовы 2 июля планирует рассмотреть законопроект, который предоставит право уничтожать вражеские воздушные цели в случае угрозы.

30 июня 2025, 21:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Министерство обороны Молдовы разработало новый законопроект по защите воздушного пространства страны. Этот документ предоставит право сбивать вражеские беспилотники, самолеты и ракеты в случае агрессивных действий. Проект будет рассмотрен правительством 2 июля, сообщает NewsMaker.md.

Первая страна-соседка Украины решилась сбивать ракеты и дроны РФ: детали

Фото: из открытых источников

Закон должен заменить устаревшие нормы, не учитывающие современные вызовы безопасности. Согласно проекту, предполагается применение средств противовоздушной обороны против любых воздушных аппаратов — от дронов до ракет, которые нарушают границу и представляют реальную угрозу.

Использование силы возможно только после тщательной оценки ситуации, согласно международным нормам, при подтверждении опасности для гражданских или стратегических объектов.

Самолеты-перехватчики получат разрешение на поражение в случае, если воздушное судно совершает нападение, ведет агрессивные действия или игнорирует предупреждения и попытки остановить его.

В условиях военного или чрезвычайного положения правительство сможет запретить все гражданские и государственные авиарейсы.

Особое внимание проект уделяет беспилотным аппаратам. В зависимости от уровня угрозы дроны могут быть перехвачены, нейтрализованы или уничтожены с помощью радаров, радиоэлектронных средств и других систем.

Пограничная служба получит расширенные полномочия по самостоятельному реагированию на нарушение воздушного пространства дронами.

Например, Украина уже активно использует современные дроны-перехватчики для уничтожения российских беспилотников типа "Шахед" и имеет 6-8 различных разработок таких аппаратов.

Портал "Комментарии" уже писал, что в ближайшем будущем на Сумском направлении вряд ли произойдут существенные изменения, заявил военный аналитик и бывший представитель Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости