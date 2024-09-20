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Первая группа украинских пилотов завершила подготовку на самолетах Alphajet

Украинские пилоты полгода учились для выполнения боевых заданий на самолетах

20 сентября 2024, 16:43
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Недилько Ксения

Вооруженные силы Франции сообщили о завершении подготовки первой группы украинских пилотов, которые тренировались на самолетах Alphajet, сообщает портал "Комментарии".

Первая группа украинских пилотов завершила подготовку на самолетах Alphajet

Подготовка пилотов во Франции. Фото: Х/ВС Франции

"Франция только что завершила подготовку первой группы украинских пилотов на самолетах Alphajet", — говорится в сообщении ВС Франции в соцсети X ( Twitter ).

В Вооруженных силах Франции заявили о решительной поддержке военных усилий Украины.

Там отметили, что центр Воздушных сил Франции готовит пилотов для удовлетворения оперативных потребностей Минобороны Украины с марта 2024 года.

Ранее СМИ сообщали, с марта обучение проходило 10 пилотов. Часть из них никогда не летала, у других был опыт полетов на учебно-тренировочных самолетах L-39 Albatros.

После нескольких месяцев подготовки в Великобритании, в частности, для изучения английского языка, в марте этого года группа летчиков прибыла во Францию, где начала теоретическую и практическую подготовку.

Для лётной подготовки пилотов используются переданные Бельгией модифицированные реактивные учебно-тренировочные самолеты Alphajet. Они оснащены приборной панелью, имитирующей аналогичную в истребителях F-16.

Первая группа украинских пилотов завершила подготовку на самолетах Alphajet - фото 2
Первая группа украинских пилотов завершила подготовку на самолетах Alphajet - фото 3


Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Украине будет больше истребителей F-16: Зеленский сделал заявление

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у командования Воздушных сил есть четкое понимание, как увеличить количество западных боевых самолетов в Украине. Кроме того, президент отметил, что также есть способ ускорить обучение украинских пилотов.

Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении за 17 сентября заявил, что он и командование ВС нашли решение, чтобы увеличить количество истребителей F-16 в Украине. "Провел совещание по нашему флоту F-16. Вместе с командованием Воздушных сил. Есть четкое понимание шагов, как увеличить количество боевых самолетов в Украине и ускорить тренировку наших пилотов", — говорится в заявлении.



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