Перспективы хорошие: в США анонсировали радикальное решение Трампа для Украины

Дональд Трамп выдвинул России новый ультиматум — у Кремля 10–12 дней для урегулирования конфликта. Иначе, как заявляет Борис Пинкус, республиканец и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана, Россию ждут новые санкции и пошлины, а Украина получит серьезное усиление от США.

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Вместе с давлением на Москву Трамп, по словам Пинкуса, инициировал важные шаги в сфере военной поддержки Украины.

"Он дал указание Пентагону заключить 2 контракта с американскими военными корпорациями, производящими ракеты. Речь идет о специальных ракетах для Украины класса "воздух – земля"", — сообщил Пинкус.

Речь идет о ракетах с дальностью до 450 км, которые летят на высоте менее 300 метров без спутниковой навигации, благодаря чему их сложно перехватить. Эти боеприпасы совместимы как с МиГами, так и с F-16, которые Украина должна получить в ближайшее время. По слухам Трамп призвал европейские страны передать Киеву американские истребители, на что раньше не было разрешения со стороны США.

"Пока США не будут давать Украине наступательные виды вооружения, до этого никаких сдвигов в российско-украинской войне не будет. Новая риторика Трампа по России дает поводы надеяться, что он меняет свое мнение", — отметил Пинкус.

Еще одна положительная новость – нижняя палата Конгресса уже поддержала пакет военной помощи на сумму 6 миллиардов долларов. Ожидается одобрение Сенатом в ближайшие дни. Несмотря на это, Пинкус призвал не торопиться с оптимизмом:

"Перспективы очень хорошие, но пока не стоит преждевременно радоваться. Лишь когда украинские военные будут держать в руках американское оружие – можно почувствовать покой. Только достаточное количество оружия", – резюмировал он.

Портал "Комментарии" писал , что период стремительного роста экономики России, вызванный войной, постепенно заканчивается. Международный валютный фонд (МВФ) снизил свои прогнозы по экономическому развитию страны.