Перестаньте звонить Путину: в Европе намекнули на фатальной ошибке Шольца

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала лидеров стран Запада прекратить телефонные звонки российскому диктатору Владимиру Путину. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в интервью политика немецкой телекомпании ARD.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Фото: из открытых источников

Валтонен сделала такое заявление в контексте недавнего звонка диктатору со стороны канцлера Германии Олафа Шольца.

"Самое важное то, что мы понимаем, что сейчас не должны участвовать в очередной гонке за внимание со стороны Кремля", — отметила топ-дипломат.

По ее мнению, западные лидеры должны установить скоординированную коммуникацию с Москвой.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Германии депутат от главной оппозиционной силы ХДС/ХСС Юрген Гардт раскритиковал канцлера Олафа Шольца за звонок кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Заявление немецкого депутата приводит Tagesschau.

Гардт считает, что Путин расценит этот шаг Шольца, "как проявление слабости, а не силы". Он обвинил немецкого канцлера в том, что тот помог Путину добиться "пропагандистского успеха".

По словам Гардта, Шольц, очевидно, "не представил нового конкретного предложения и даже не поставил, так сказать, ультиматум". Однако Путин "понимает только сигналы силы", такие как угроза значительно увеличить военную помощь Украине, подчеркнул представитель ХДС/ХСС.

Также издание "Комментарии" сообщало – инициированный канцлером Германии Олафом Шольцем телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным может привести к возвращению к Нормандскому формату переговоров относительно прекращения войны в Украине. Такое мнение в соцсети озвучил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Боюсь, что Владимир Зеленский совершенно прав. Мы рискуем вернуться к отвратительному франко-германскому нормандскому формату, в котором Россия и Украина рассматривались как равноправные собеседники во внутренних разборках", — отметил Борис Джонсон.



