Перестаньте звонить Путину: в Европе намекнули на фатальной ошибке Шольца

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Кравцев Сергей
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала лидеров стран Запада прекратить телефонные звонки российскому диктатору Владимиру Путину. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в интервью политика немецкой телекомпании ARD.
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Фото: из открытых источников
Валтонен сделала такое заявление в контексте недавнего звонка диктатору со стороны канцлера Германии Олафа Шольца.
По ее мнению, западные лидеры должны установить скоординированную коммуникацию с Москвой.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Германии депутат от главной оппозиционной силы ХДС/ХСС Юрген Гардт раскритиковал канцлера Олафа Шольца за звонок кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Заявление немецкого депутата приводит Tagesschau.
Гардт считает, что Путин расценит этот шаг Шольца, "как проявление слабости, а не силы". Он обвинил немецкого канцлера в том, что тот помог Путину добиться "пропагандистского успеха".
По словам Гардта, Шольц, очевидно, "не представил нового конкретного предложения и даже не поставил, так сказать, ультиматум". Однако Путин "понимает только сигналы силы", такие как угроза значительно увеличить военную помощь Украине, подчеркнул представитель ХДС/ХСС.
Также издание "Комментарии" сообщало – инициированный канцлером Германии Олафом Шольцем телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным может привести к возвращению к Нормандскому формату переговоров относительно прекращения войны в Украине. Такое мнение в соцсети озвучил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
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