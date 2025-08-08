Перестанет ли Путин бить по Украине, готовясь к встрече с Трампом: почему здесь скрывается опасность

Уменьшение количества ударов дронами по Украине может свидетельствовать о подготовке Кремля к вероятной встрече между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил военный эксперт Иван Ступак.

По его словам, сокращение атак может быть сигналом, адресованным лично Трампу. Эксперт вспомнил их встречу 2018 года в Хельсинки, во время которой Путин фактически доминировал. Именно поэтому западные партнеры настаивают, чтобы переговоры не проходили без представителей ЕС и без учета интересов Украины.

Хотя такая встреча не гарантирует результатов, она может стать критической точкой, после которой действия Кремля изменятся как на поле боя, так и политически, отметил Ступак.

В последнее время Россия запускает меньше беспилотников — около 100–200 вместо привычных 400–500. Это может свидетельствовать как о накоплении ресурсов, так и о короткой паузе перед новой атакой.

Впрочем, эксперт предостерегает: это не обязательно признак готовности к перемирию. Путин может использовать переговоры в качестве ширмы для временного маневра и подготовки к новым действиям.

По мнению Ступака, Россия затягивает время, ведь ситуация сейчас работает на Кремле. Несмотря на санкции, у РФ есть ресурсы для продолжения войны, и именно поэтому каждая возможная встреча такого уровня является тревожным сигналом для Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кремль усиливает дипломатическую активность. В Москве наблюдается резкий всплеск дипломатической активности. Народный депутат Украины Максим Бужанский сообщил, что Путин обзванивает не только руководство стран, принятых считать союзником или партнером РФ в этой войне, но и тех, чей статус был как минимум нейтральным. К примеру, Казахстан.

Политик объяснил такую ситуацию, что Путин, вероятно, ищет не поддержки перед переговорами с Трампом, она ему не нужна. При этом он отметил, что рассуждает не как политолог, а как обыватель.

По его словам, Восток набирает вес, и ему, возможно, предлагают участие в проекте, а не место в зрительном зале. Политик отметил, что рад ошибиться, а реальные причины будут известны в ближайшем году-двух.

