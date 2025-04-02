Перемирие в Украине к Пасхе под большим вопросом: в США назвали причину

Несмотря на надежду команды президента США Дональда Трампа на установление перемирия в Украине в Пасху или хотя бы до конца апреля, такие сроки выглядят маловероятными. Старший научный сотрудник Hudson Institute Люк Коффи в комментарии Радио Свобода высказал мнение, что пока нет никаких признаков того, что Россия стремится к прекращению боевых действий.

Война в Украине. Фото: УНИАН

"Не думаю, что прекращение огня возможно до 20 апреля… Например, объявлено прекращение атак на энергетическую инфраструктуру не следует. Было также прекращение огня в Черном море, но впоследствии Россия выдвинула новые требования", — отметил Коффи.

По его мнению, Путин сознательно затягивает переговоры о прекращении огня, однако остается открытым вопрос о том, сколько времени Трамп будет готов мириться с такой ситуацией.

"Путин делает все возможное, чтобы затянуть процесс и сдерживать Трампа как можно дольше", – заметил эксперт.

Коффи предполагает, что Россия может намеренно оттягивать любое решение до начала лета, чтобы этот вопрос стал ключевой темой на саммите НАТО.

"Путин хочет, чтобы альянс выглядел расколотым. А потом, когда саммит НАТО состоится, он может предложить встречу с Трампом для обсуждения реального прекращения огня. В итоге может сложиться достаточно напряженная ситуация, когда встреча Трампа с Путиным будет совпадать по времени с саммитом НАТО. Это было бы катастрофой для альянса", — сказал он.

В то же время издание Reuters сообщало, что в команде Трампа уже не надеются на скорейшее прекращение боевых действий. В Белом доме считают, что достичь мира в Украине в ближайшие месяцы вряд ли удастся.

Ранее портал "Комментарии" писал, что, несмотря на потери РФ, как в живой силе, так и в технике, поддержка войны против Украины среди россиян остается на максимуме и не снижается. Мнения о предложении администрации президента США Дональда Трампа заключить 30-дневное перемирие разделились.