Перемирие в Украине к Пасхе: какие шансы

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Slava Kot
Администрация Дональда Трампа с начала марта ведет активные переговоры с Украиной и Россией о введении временного перемирия. Военный эксперт Иван Киричевский объяснил, могут ли США надавить на Путина и создать условия для введения перемирия на войне в Украине до прихода Пасхи.
Будет ли в Украине установлено перемирие к Пасхе
Иван Киричевский в эфире телеканала "Еспресо" заявил, что пока нет никаких предпосылок о возможности установить временное перемирие к Пасхе. По его словам, основной человек, мешающий установлению перемирия, – это российский диктатор Владимир Путин.
Военный эксперт считает, что идея перемирия на Пасхальные праздники звучит увлекательно, однако может давать только "ложную надежду". Кроме того, Киричевский отмечает, что вместо временного перемирия россияне могут лишь усилить атаки по Украине в эти дни.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Соединенные Штаты отложили планы по перемирию в Украине.
Также "Комментарии" писали о том, что в команде Дональда Трампа говорят о перемирии в Украине, приближаясь к 100 дням при власти новой администрации.
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