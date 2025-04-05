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Перемирие в Украине к Пасхе: какие шансы

Перемирие в Украине на Пасху больше похоже на фантастику, чем на реалии сегодняшней ситуации на войне.

сегодня, 19:50
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Slava Kot

Администрация Дональда Трампа с начала марта ведет активные переговоры с Украиной и Россией о введении временного перемирия. Военный эксперт Иван Киричевский объяснил, могут ли США надавить на Путина и создать условия для введения перемирия на войне в Украине до прихода Пасхи.

Перемирие в Украине к Пасхе: какие шансы

Будет ли в Украине установлено перемирие к Пасхе

Иван Киричевский в эфире телеканала "Еспресо" заявил, что пока нет никаких предпосылок о возможности установить временное перемирие к Пасхе. По его словам, основной человек, мешающий установлению перемирия, – это российский диктатор Владимир Путин.

"Вариант с перемирием на Пасху выглядит больше как фантастика. Для перемирия нужно куда-то деть военно-политическое руководство Российской Федерации. Сейчас нет никаких предпосылок для того, чтобы такое перемирие было введено на Пасху", — говорит Киричевский.

Военный эксперт считает, что идея перемирия на Пасхальные праздники звучит увлекательно, однако может давать только "ложную надежду". Кроме того, Киричевский отмечает, что вместо временного перемирия россияне могут лишь усилить атаки по Украине в эти дни.

"Впрочем, с другой стороны, нужно быть готовыми к тому, что россияне к Пасхе постараются наделать еще много пакостей. Лучше готовиться к худшему и не питать лишних надежд. Наш враг очень коварен", — заключает эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Соединенные Штаты отложили планы по перемирию в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что в команде Дональда Трампа говорят о перемирии в Украине, приближаясь к 100 дням при власти новой администрации.





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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc&ab_channel=Espreso.TV
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