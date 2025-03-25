Перемирие в море: выгодно ли оно Украине

Прекращение огня в море означает для Украины прекращение обстрелов портовой инфраструктуры, заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Прекращение огня в море. Фото из открытых источников

"Для нас перемирие в море — это прекращение обстрелов портовой инфраструктуры Украины. Мы это так видим. Что в это вкладывает Россия, конечно, догадаться не сложно. Но в любом случае надо читать конечный документ. Тогда можно будет делать выводы", — сказал Дмитрий Плетенчук.

Спикер подчеркнул, что ракетный комплекс "Искандер-М", который находится на территории временно оккупированного Крыма и которым враг наносит удары по территории Украины, несет значительную опасность.

Кроме этого, по его словам, с мыса Чауда в Крыму производятся запуски "Шахедов".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российскую сеть по дискредитации Украины разоблачила разведка Австрии. Пропагандистскую работу начали через несколько месяцев после полномасштабного вторжения в Украину — тогда создали центр. Значительную роль в планировании дезинформационной кампании, как рассказали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, играла подозреваемая в шпионаже гражданка Болгарии. Также она действовала как контактное лицо разведки РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США найдена мертвой бывшая федеральная прокурорка Джессика Абер, занимавшаяся расследованиями по истокам ЦРУ, финансового мошенничества россиян и военных преступлений в Украине. Бывшую прокурорку США в Восточном округе Виргинии Джессику Абер обнаружили мертвой у ее дома в субботу, 22 марта. Полиция Александрии (штат Вирджиния) обнаружила ее без сознания в 9:20 утра. Власти отметили, что точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. По предварительной информации, причиной могло стать хроническое заболевание.