"Перемирие" нужно Путину для коварного плана: в ВСУ назвали опасность

Несмотря на публичные заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы "перемирии", боевые действия на южном направлении не прекращаются. Как заявил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук во время телемарафона, оккупационные войска не соблюдают условия объявленной паузы, а используют ее для укрепления позиций.

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По словам Братчука, российская армия воспользовалась затишьем в период с 8 по 11 мая, чтобы провести ротацию личного состава, подтянуть подкрепление и завезти дополнительные боеприпасы на передовую. Так называемое пасхальное перемирие, инициированное Путиным, на самом деле стало лишь прикрытием для подготовки к новой волне наступления.

"Если в эти дни нет ударов "шахедами" или ракетами — это еще не означает, что фронт замер. Напротив, противник использует этот период, чтобы усилить свои силы, подтянуть резервы и подготовиться к дальнейшим атакам", — пояснил спикер.

Он подчеркнул, что украинские военные внимательно отслеживают передвижение врага и готовы к отпору в любой момент.

Напомним, что объявление "режима тишины" произошло в рамках символического празднования кремлевским режимом 9 мая. Но вместо прекращения боевых действий Россия в очередной раз демонстрирует, что подобные заявления не имеют ничего общего с реальным желанием остановить агрессию.

Портал "Комментарии" писал, что, несмотря на глубокий экономический кризис, Россия продолжает масштабно финансировать военно-промышленный комплекс, готовясь к дальнейшей эскалации войны против Украины. По данным разведывательной компании "Даллас", в 2025 году Москва планирует изготовить не менее 633 крылатых ракет Х-101.