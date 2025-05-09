Перемирие не действует: РФ атаковала на Харьковщине

Объявленное российским диктатором Владимиром Путиным трехдневное перемирие не действует на фронте, сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады подполковник Максим Жорин.

РФ нарушила перемирие. Фото из открытых источников

"Как и говорил, на фронте никакого перемирия просто нет. По меньшей мере, на Харьковщине, в зоне ответственности нашей Третьей штурмовой, о каком-то затишье ничего не говорит. Враг весь день продолжает попытки штурмовых действий, обстреливает наши позиции, использует дроны, сбросы и все, что обычно", — сообщил Максим Жорин.

Офицер ВСУ добавил, что "было бы странно, если бы было по-другому".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что администрация Дональда Трампа считает чрезмерными российские требования на переговорах о прекращении войны в Украине. "Я бы не сказал, что россияне не заинтересованы в поиске решения. Но сейчас они просят определенный набор уступок. Мы считаем, что россияне просят слишком много", — заявил Джей Ди Вэнс. По словам Венса, Белый дом положительно оценивает готовность Украины пойти на 30-дневную остановку огня, однако соответствующая инициатива не нашла поддержки у российской стороны.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что украинские беженцы быстро теряют желание возвращаться в Украину даже после окончания войны. Тревожные тенденции фиксирует новый опрос, проведенный в Польше, сообщает NV. Результаты опроса свидетельствуют, что только треть находящихся в Польше украинок готовы вернуться на родину. Еще год назад планы на возвращение в Украину были у каждой второй беженки. Среди причин украинки называют туманные послевоенные перспективы Украины и лучшие возможности для дальнейшей жизни в странах Европы.