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Перемирие не действует: РФ атаковала на Харьковщине

На фронте не действует режим прекращения огня

сегодня, 00:10
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Марьян Ощановский

Объявленное российским диктатором Владимиром Путиным трехдневное перемирие не действует на фронте, сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады подполковник Максим Жорин.

Перемирие не действует: РФ атаковала на Харьковщине

РФ нарушила перемирие. Фото из открытых источников

"Как и говорил, на фронте никакого перемирия просто нет. По меньшей мере, на Харьковщине, в зоне ответственности нашей Третьей штурмовой, о каком-то затишье ничего не говорит. Враг весь день продолжает попытки штурмовых действий, обстреливает наши позиции, использует дроны, сбросы и все, что обычно", — сообщил Максим Жорин.

Офицер ВСУ добавил, что "было бы странно, если бы было по-другому".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что администрация Дональда Трампа считает чрезмерными российские требования на переговорах о прекращении войны в Украине. "Я бы не сказал, что россияне не заинтересованы в поиске решения. Но сейчас они просят определенный набор уступок. Мы считаем, что россияне просят слишком много", — заявил Джей Ди Вэнс. По словам Венса, Белый дом положительно оценивает готовность Украины пойти на 30-дневную остановку огня, однако соответствующая инициатива не нашла поддержки у российской стороны.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что украинские беженцы быстро теряют желание возвращаться в Украину даже после окончания войны. Тревожные тенденции фиксирует новый опрос, проведенный в Польше, сообщает NV. Результаты опроса свидетельствуют, что только треть находящихся в Польше украинок готовы вернуться на родину. Еще год назад планы на возвращение в Украину были у каждой второй беженки. Среди причин украинки называют туманные послевоенные перспективы Украины и лучшие возможности для дальнейшей жизни в странах Европы.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5700
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