Перемирие и обмен пленными: что, по мнению Путина, было не так с инициативой Орбана

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал инициативы Орбана и рассказал, кто срывает договоренности. По словам главы Кремля, инициатива об установлении рождественского перемирия и обмена пленными принадлежит премьеру Венгрии Орбану. Путин, как заявил, согласился с предложением, однако Киев отказался.

Фото портал "Комментарии"

“Что касается кратковременного перемирия – именно с таким предложением обратился ко мне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он мне так и сказал – ну чего это вам стоит – на день на два – это же рождественское перемирие. Ничего противник за эти дни сделать не сможет. Я сказал, пожалуй, да. Но вы сначала поговорите с украинской стороной”, – рассказал Путин на пресс-конференции в четверг.

По словам российского диктатора, Москва минимум три раза соглашались на подобные предложения: "и по судоходству в Черном море, и с энергетической инфраструктурой и так далее".

Он отметил, что вроде бы Украина неоднократно отказывалась от предварительных договоренностей, озвученных посредниками.

Комментируя саму идею установления перемирия, Путин отметил: "Нам нужно не перемирие, нам нужен мир — долгосрочный, крепкий, обеспеченный гарантиями для Российской Федерации и ее граждан. Это сложный вопрос — как обеспечить эти гарантии. Но в целом можно поискать".

Отметим, что власти Украины также настаивают на установлении справедливого и устойчивого мира с гарантиями безопасности для Украины.

Напомним, что президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с РПЦ в Украине и назвал это вопиющим нарушением прав человека. Он считает, что "тем, кто это делает, это еще отзовется". По убеждению российского диктатора, как рассказал портал "Комментарии", люди, которые за этим стоят, — безбожники.