Переломный момент в войне в Украине: Politico о планах Трампа поддержать Путина

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Кречмаровская Наталия
Новый 2025 год фактически начнется с ожидаемого события — инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Главной надеждой на нового американского президента является завершение войны в Украине. И хотя сам Трамп признал, что завершить войну сложнее, его команда анонсировала быстрые и радикальные шаги избранного президента.
Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Однако ситуация может сложиться не в пользу Украины. Издание Politico спрогнозировало, что ожидает Европу после инаугурации Трампа и как изменится ход войны в Украине.
По данным издания, Европу ожидают неспокойные времена.
Что касается войны в Украине, то, по версии Politico, Трамп может принять сторону Путина. Прогнозируется, что победа Трампа расширит полномочия российского диктатора.
Напомним, что советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолц в подкасте "Шоу Бена Шапиро", как писал портал "Комментарии", заявил, что Вашингтон должен либо предоставить Киеву все необходимые ресурсы для освобождения Донбасса и Крыма, либо признать, что это не в интересах США.
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