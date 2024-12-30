Переломный момент в войне в Украине: Politico о планах Трампа поддержать Путина

Новый 2025 год фактически начнется с ожидаемого события — инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Главной надеждой на нового американского президента является завершение войны в Украине. И хотя сам Трамп признал, что завершить войну сложнее, его команда анонсировала быстрые и радикальные шаги избранного президента.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Однако ситуация может сложиться не в пользу Украины. Издание Politico спрогнозировало, что ожидает Европу после инаугурации Трампа и как изменится ход войны в Украине.

По данным издания, Европу ожидают неспокойные времена.

“Переизбрание Дональда Трампа на пост президента США – это еще один шок после пандемии коронавируса и войны в Украине. Его политика по отношению к НАТО и тарифам вызовет еще большую нестабильность на континенте, где политический и политический истеблишмент уже шатается”, — говорится в сообщении.

Что касается войны в Украине, то, по версии Politico, Трамп может принять сторону Путина. Прогнозируется, что победа Трампа расширит полномочия российского диктатора.

Президент России Владимир Путин будет рад своему возвращению в Белый дом. Ожидайте, что Трамп сократит помощь Украине и примет путинскую трактовку войны: это разумное преследование национальных интересов России. В постоянно колеблющемся конфликте 2025 год может легко стать решающим поворотным моментом в пользу Путина”, — пишет издание.

Напомним, что советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолц в подкасте "Шоу Бена Шапиро", как писал портал "Комментарии", заявил, что Вашингтон должен либо предоставить Киеву все необходимые ресурсы для освобождения Донбасса и Крыма, либо признать, что это не в интересах США.