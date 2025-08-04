Переговоры Зеленского, Торампа и Путина могут состояться: назван важный нюанс

Украина считает Турцию наиболее приемлемой страной для проведения потенциальных многосторонних переговоров с участием лидеров Украины, США, России и Турции. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Нариман Джелял.

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По его словам, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган активно продвигает инициативу встречи на высшем уровне, используя прямые контакты со всеми сторонами конфликта. Несмотря на дипломатическую активность, главным препятствием для реализации такого формата остается нежелание Кремля участвовать во встрече.

"Президент Украины готов к переговорам уже давно. Президент США также выражал готовность присоединиться. Но Россия сопротивляется — требует, чтобы сначала работали технические экспертные группы, и только если она увидит в этом выгоду, тогда допустит идею перемирия", — пояснил Джелял.

В противоположность такому подходу Украина предлагает другую последовательность: сначала прекращение огня, дальше работа переговорных команд, а встреча лидеров должна сразу очертить основные границы компромисса и не позволить Москве затягивать процесс.

Посол особо подчеркнул, что в отличие от стран, обязанных арестовать Путина в соответствии с ордером Международного уголовного суда, Турция может обеспечить безопасное участие российского лидера во встрече. Именно этот аспект, по словам дипломата, делает Анкару наиболее целесообразным посредником.

Ранее президент Эрдоган уже намекал на возможное завершение войны и заявлял о готовности Турции снова выступить модератором мирного урегулирования между Киевом и Москвой.

Как уже писали "Комментарии", высказывания Дональда Трампа по поводу количества потерь среди украинских и российских военных вызвали скепсис у ветерана войны Евгения Дикого. В разговоре с Радио NV он отметил, что цифры, озвученные президентом США, значительно преувеличены и не имеют ничего общего с реальностью.