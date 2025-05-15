Переговоры в Стамбуле: Путин послал Трампу тайный сигнал

Отсутствие российского диктатора и военного преступника Владимира Путина на переговорах в Стамбуле является сигналом президента США Дональда Трампа, что Россия не планирует останавливать войну. Об этом в комментарии для издания Главред заявил руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины дипломат Владимир Огрызко.

Владимир Путин (фото из открытых источников

Как отметил Огрызко, главная интрига сейчас заключается в том, как именно отреагирует Трамп, ведь очевидно, что прибывшая на встречу делегация РФ не имеет ни одного мандата для принятия решения о завершении войны — такое решение принадлежит исключительно Путину.

"Что бы кто ни говорил, никто, кроме него, такое решение принять не может. Поэтому получается, что Путин посылает в Стамбул своих людей с единственной целью — сказать, что Россия может начать переговоры о том, как, возможно, когда-нибудь будет прекращать огонь. Хотя прекращение огня — это тема не переговоров, а такого решения и политического решения. принял, и угрозы Трампа его не убедили", — сказал дипломат.

По словам Огрызко, единственным реальным рычагом влияния на российского лидера может стать не дипломатическое давление или громкие заявления, а исключительно страх перед настоящими, жесткими санкциями.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин показал полное пренебрежение к президенту США . "Дипломатические прятки", которые устроил Кремль в Турции, продемонстрировали откровенное пренебрежение Владимира Путина как к угрозам новых санкций со стороны Европы, так и к мирным инициативам Дональда Трампа. Об этом пишет киевский корреспондент CNN Ник Патон Уолш.

По его мнению, для Путина общие фото с Трампом, особенно с Зеленским, представляют значительно большую угрозу, чем риск усиления раздражения со стороны Европы или президента США.