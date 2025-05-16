Еще до старта переговорного процесса в Стамбуле кремлевская администрация распространила подконтрольные СМИ подробные инструкции относительно того, как следует подавать события. Эти "методички" не преследуют цель информирования — основная задача состоит в формировании оправдания на случай провала договоренностей.

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Как выяснила редакция "Медузы", российские пропагандистские медиа получили указания от политического блока Кремля о том, как освещать переговоры, с кем и как представлять роли участников. Речь идет не об объективной журналистике, а о спланированной дезинформационной кампании.

В попавших к журналистам слитых документах акцент делается на продвижении нарратива о "самостоятельности" российской делегации. В частности, подчеркивается, что она якобы не подвергается никакому внешнему давлению. Особое внимание уделено участию Владимира Мединского, которого Кремль стремится подать как "последовательного переговорщика" еще с 2022 года, несмотря на провал попытки.

Методики намеренно не раскрывают ни одной из позиций России на переговорах — причина, очевидно, не в секретности, а в отсутствии конструктивных намерений вести диалог. Напротив, готовится информационный фон к тому, что договоренности достигнуты не будут, а причина — в "неуступчивости Запада".

В методических указаниях СМИ также предлагают продвигать типовые месседжи типа "Россия адаптировалась к санкциям", "экономика восстанавливается", "энергетика в порядке". Однако эти заявления резко контрастируют с реальностью: сворачиванием производства, растущей технологической отсталостью и усилением зависимости РФ от отдельных стран, до сих пор поддерживающих ее топливный экспорт.

Отдельно в инструкциях указано, что следует подчеркивать "ухудшение положения Украины по сравнению с 2022 годом" — без конкретных фактов. Это попытка морального давления, основанная на пропагандистских шаблонах, а не на объективных данных.

Один из российских политтехнологов, согласившийся комментировать ситуацию анонимно, признался: координации между политическим блоком администрации президента РФ и самими переговорщиками фактически нет. В Кремле, по его словам, уже готовятся к провалу процесса и превращают переговоры в инструмент для дальнейших обвинений Запада в "срыве диалога" и "неэффективности санкций".

Портал "Комментарии" писал, что глава украинского государства Владимир Зеленский будет находиться в Турции с министром иностранных дел Андреем Сибигой, главой Офиса президента Андреем Ермаком и его заместителями.