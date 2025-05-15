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Переговоры в Стамбуле будут продолжены в другой конфигурации

Путин вызывающе навязывает свои условия Зеленскому и Трампу

сегодня, 16:20
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Ткачик Олеся

На сегодняшний день выглядит так, что переговоры, если и состоятся в Стамбул, то не приведут к успеху, считает политолог Владимир Горбач.

Переговоры в Стамбуле будут продолжены в другой конфигурации

Переговоры Украины и РФ

По его словам, правда в том, что все стороны лишь имитируют заинтересованность, борясь за то, чтобы переложить на врагов ответственность за провал дипломатических усилий американского президента Дональда Трампа.

Как говорит Горбач, сегодня мы имеем дело не только с асимметричностью представительства обеих делегации, но и с разной повесткой дня для обсуждения. Эксперт подчеркнул, что Украина и европейские партнеры предлагают начать с 30-дневного перемирия Дональда Трампа, а россияне — с возобновления переговоров трехлетней давности в Стамбуле.

Поэтому сегодня, в четверг, прогресса не будет. Но, возможно, в пятницу или субботу будет продолжение на каком-то другом уровне или другой конфигурации", — говорит политолог.

Он подчеркивает, что у кремлевского диктатора Владимира Путина не было никаких причин и мотивации ехать в Стамбул. Диктатор не будет отдавать инициативу президенту Владимиру Зеленскому и будет дальше диктовать условия, в том числе и самому Трампу.

Пока Трамп будет демонстрировать готовность соглашаться с Путиным, тот будет диктовать свои условия, а Виткофф будет передавать их Украине. Поэтому еще не известно, что лучше, прекращение огня или прекращение таких переговоров", — добавил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин предложил Украине провести 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. В ответ президент Владимир Зеленский предложил диктатору личную встречу. Но Путин в Стамбул не приехал, в отличие от президента Украины, а отправил туда делегацию самого низкого уровня.




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Источник: https://www.facebook.com/volodymyr.horbach/posts/pfbid0Fxuhq7rEqbpQF6MjFkBYLTBinG92qAhHZN85kU9RRyWE2niGWUiTrX7KkYHvnqiYl?locale=ru_RU
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