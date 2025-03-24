Переговоры Украины и США: какое соглашение будет по-настоящему справедливым

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Кречмаровская Наталия
В Саудовской Аравии проводятся переговоры между делегациями Украины и США, США и РФ.
Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко рассказал о темах, которые могут быть обсуждены и какое соглашение может удовлетворить Украину. По его словам, после встречи делегаций России и США сегодня Украина проведет еще один раунд переговоров с американской стороной. Гончаренко сообщил такую информацию, ссылаясь на данные журналистов.
По словам народного депутата, главными темами переговоров должна стать остановка ударов по инфраструктуре и прекращение атак в Черном море. В Кремле, как сообщил Гончаренко, отмечают, что главным в разговоре с американской делегацией является возобновление зерновой инициативы.
Народный депутат отметил, что будет ли какое-то соглашение сегодня – неизвестно. Однако акцентировал внимание на важном моменте, которого нужно добиться.
Напомним, что в субботу, 15 марта, как писал портал "Комментарии", стало известно об утверждении переговорной делегации от Украины. Распоряжение по утверждению делегации подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Состав делегации остался таким же, что участвовал на переговорах с США в Саудовской Аравии:
Андрей Ермак – руководитель Офиса президента, глава делегации; Андрей Сибига – министр иностранных дел;
Рустем Умеров – министр обороны;
Павел Палиса – заместитель руководителя Офиса президента.
В документе говорится, что Зеленский дал Ермаку определенные полномочия по внесению изменений в состав делегации Украины.
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