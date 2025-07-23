logo

BTC/USD

118372

ETH/USD

3604.06

USD/UAH

41.77

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Переговоры Украины и России в Стамбуле: основные тезисы
commentss НОВОСТИ Все новости

Переговоры Украины и России в Стамбуле: основные тезисы

Рустем Умеров выступил по результатам переговоров с Россией

23 июля 2025, 22:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Представители украинской делегации – Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, заместитель Министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий – рассказали медиа об итогах переговоров с российской делегацией в Стамбуле. Основные тезисы публикует Центр противодействия дезинформации при СНБО:

Переговоры Украины и России в Стамбуле: основные тезисы

Переговоры Украины и России в Стамбуле: основные тезисы

Мы не обмениваем гражданских и детей – мы говорим о возвращении. Гражданских и детей нужно просто вернуть.

Более 1200 человек примут участие в гуманитарном обмене между Украиной и Россией.

Что касается гуманитарного трека, то он будет продолжаться. Мы настаиваем на безусловном прекращении огня, приоритетом для нас является встреча лидеров и гуманитарный трек.

Инициатива Президента США Дональда Трампа поддерживается, состоялось множество встреч. Есть достижения на гуманитарном треке. Что касается перемирия, пока уступок нет.

Украинская сторона всегда готова к прекращению огня. Но Россия этого не хочет.

Украина предложила провести встречу лидеров с участием Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа до конца августа.

Эта встреча была отличной от других, на ней было меньше эмоций.

Обсуждавшиеся документы некорректно называть меморандумами. Мы считаем, что это проекты. Важно отметить, что украинские документы более реалистичны, чем российские.

Предложение Президента Украины Владимира Зеленского встретиться с Владимиром Путиным остается в силе бессрочно, но почему-то путину трудно с ним встретиться.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в России заявили об обмене пленными. Согласно российско-украинским договоренностям, достигнутым второго июня в Стамбуле, состоялся обмен военнопленными. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Министерства обороны РФ.

Отмечается, что с подконтрольной Украине территории возвращена группа российских военнослужащих, а передана группа военнопленных ВСУ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости