Представители украинской делегации – Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, заместитель Министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий – рассказали медиа об итогах переговоров с российской делегацией в Стамбуле. Основные тезисы публикует Центр противодействия дезинформации при СНБО:

Переговоры Украины и России в Стамбуле: основные тезисы

▫ Мы не обмениваем гражданских и детей – мы говорим о возвращении. Гражданских и детей нужно просто вернуть.

▫ Более 1200 человек примут участие в гуманитарном обмене между Украиной и Россией.

▫ Что касается гуманитарного трека, то он будет продолжаться. Мы настаиваем на безусловном прекращении огня, приоритетом для нас является встреча лидеров и гуманитарный трек.

▫ Инициатива Президента США Дональда Трампа поддерживается, состоялось множество встреч. Есть достижения на гуманитарном треке. Что касается перемирия, пока уступок нет.

▫ Украинская сторона всегда готова к прекращению огня. Но Россия этого не хочет.

▫ Украина предложила провести встречу лидеров с участием Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа до конца августа.

▫ Эта встреча была отличной от других, на ней было меньше эмоций.

▫Обсуждавшиеся документы некорректно называть меморандумами. Мы считаем, что это проекты. Важно отметить, что украинские документы более реалистичны, чем российские.

▫ Предложение Президента Украины Владимира Зеленского встретиться с Владимиром Путиным остается в силе бессрочно, но почему-то путину трудно с ним встретиться.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в России заявили об обмене пленными. Согласно российско-украинским договоренностям, достигнутым второго июня в Стамбуле, состоялся обмен военнопленными. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Министерства обороны РФ.

Отмечается, что с подконтрольной Украине территории возвращена группа российских военнослужащих, а передана группа военнопленных ВСУ.