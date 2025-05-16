Переговоры Украины и РФ завершились: первые подробности о новом требовании РФ

Переговоры Украины и РФ завершились. Встреча в Стамбуле длилась менее двух часов.

Переговоры Украины и РФ (фото из открытых источников)

Reuters пишет, что россияне требовали от Украины вывода войск со своей территории для заключения договора о прекращении огня. Требования включали и другие нестандартные пункты, сообщает агентство.

Делегации приняли паузу. Это пока не конец.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что сегодня в Стамбуле прошла важная трехсторонняя встреча между Украиной, Турцией и Соединенными Штатами. О первых результатах переговоров сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром обороны Рустемом Умеровым мы провели глубокий и содержательный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио, спецпредставителем и советником Президента США по нацбезопасности генералом Китом Келлогом, министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и Хаканом Фиданом Калином", – отметил Ермак.

Ключевая тема встречи – реальные механизмы достижения справедливого и устойчивого мира для Украины. Все стороны подтвердили: война должна завершиться не очередными договоренностями, которые потом нарушит Россия, а полным и безусловным прекращением огня, которое станет основой для дальнейших решений.

"Отдельное внимание было уделено гуманитарным вопросам — освобождению пленных украинцев и возвращению депортированных детей. Это не просто политические приоритеты — это наша моральная обязанность перед каждым украинцем.

К сожалению, Россия еще раз подтвердила: она не заинтересована в мире. Отсутствие ее представителей на переговорах, игнорирование международных инициатив и нежелание прекратить агрессию — еще одно свидетельство ее истинных намерений", — подчеркнул руководитель ОП.

