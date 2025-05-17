Переговоры Украины и РФ: озвучен неутешительный прогноз о перспективах их продления

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Клименко Елена
16 мая в Турции прошли переговоры между представителями Украины и Российской Федерации. Несмотря на заявление министра иностранных дел Турции Хакана Фидана о намерениях сторон снова встретиться, продолжение диалога может состояться не скоро, заявил в комментарии DW военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.
По его мнению, российская сторона пока не заинтересована в переговорах, поскольку имеет тактическое преимущество на фронте.
Он считает, что переговоры сдвинются с места только тогда, когда на фронте сложится патовая ситуация, которая заставит обе стороны искать политические пути разрешения конфликта.
По прогнозам эксперта, следующий раунд переговоров может пройти не ранее октября после завершения вероятного летнего наступления со стороны РФ. Ступак также скептически оценивает возможную роль США в этом процессе.
Портал "Комментарии" писал, что за зиму страна-агрессор захватила часть территории на востоке Украины, но ценой больших потерь без стратегических прорывов. Неготовность президента США Дональда Трампа действовать радикально по путинскому режиму развязывает Путину руки.
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