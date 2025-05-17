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Переговоры Украины и РФ: озвучен неутешительный прогноз о перспективах их продления

Военный эксперт убежден, что Россия пойдет в летнее наступление

17 мая 2025, 23:50
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Клименко Елена

16 мая в Турции прошли переговоры между представителями Украины и Российской Федерации. Несмотря на заявление министра иностранных дел Турции Хакана Фидана о намерениях сторон снова встретиться, продолжение диалога может состояться не скоро, заявил в комментарии DW военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Переговоры Украины и РФ: озвучен неутешительный прогноз о перспективах их продления

По его мнению, российская сторона пока не заинтересована в переговорах, поскольку имеет тактическое преимущество на фронте.

"Москва прекрасно понимает, что в случае даже короткого перемирия — на 30 дней, например — ВСУ используют это время для укрепления позиций, наращивания дронового потенциала и подготовки к контрнаступлению. Это грозит ростом потерь среди россиян. Поэтому РФ пытается использовать момент, усиливая давление и выдвигая новые территории.

Он считает, что переговоры сдвинются с места только тогда, когда на фронте сложится патовая ситуация, которая заставит обе стороны искать политические пути разрешения конфликта.

По прогнозам эксперта, следующий раунд переговоров может пройти не ранее октября после завершения вероятного летнего наступления со стороны РФ. Ступак также скептически оценивает возможную роль США в этом процессе.

"Даже если Трамп пообщается с Путиным, это мало что изменит. Путин — выходец из КГБ, он реагирует на слабость, а не на уступки. Его не тронут ни частичная отмена санкций, ни признание Крыма, ни общие экономические проекты. Он будет воспринимать переговоры только с позиции.

Портал "Комментарии" писал, что за зиму страна-агрессор захватила часть территории на востоке Украины, но ценой больших потерь без стратегических прорывов. Неготовность президента США Дональда Трампа действовать радикально по путинскому режиму развязывает Путину руки.



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Источник: https://www.dw.com/ru/ozidaemoe-nicego-kak-v-ukraine-ocenili-peregovory-v-stambule/a-72572985?maca=rus-Red-Telegram-dwglavnoe
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